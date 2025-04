Bochum: Kult-Laden kehrt zurück – Kunden reiben sich die Augen

Darauf haben sicher viele Bochumer lange gewartet! Bochum ist eine ziemlich beliebte Stadt im Ruhrgebiet. Vor allem mit ihrem großen Angebot an Freizeitmöglichkeiten zieht sie Besucher aus ganz NRW an.

Ob Lifestyle, Food, Outdoor oder Kultur – Bochum hat so einiges zu bieten. Auch in der belebten Innenstadt. Hier kommt es immer mal wieder zu Neuerungen und bei dieser sind vor allem alteingesessene Bochumer sprachlos. Denn: Ein besonderer Laden kehrt zurück, wie die WAZ herausgefunden hat.

Bochum: Second-Hand-Store kehrt zurück

Erst kürzlich hat nämlich ein Vintage-Store in der Schützenbahn eröffnet, der zuvor auf der unteren Kortumstraße in Bochum ansässig war. Wie WAZ berichtet, fiel der Startschuss für die Neueröffnung des Steeze am Samstag (12. April) und mit dem neuen Store kommt auch ein neues Konzept in die Stadt. Zuletzt gab es nämlich vor allem Produkte aus den USA ­– doch das ändert sich, wie Inhaber Noel Riepe erklärt: „Auch angesichts der politischen Lage in den USA ist das nicht mehr zeitgemäß.“

Steeze wolle sich nun mehr auf hochwertige Streetwear aus den 1990er- und 2000er-Jahren konzentrieren. Doch auch etwas anderes hat sich zum Vorgänger-Geschäft verändert: Die Ladenfläche ist jetzt deutlich kleiner. Doch was ist der Grund dafür? „Wir konnten die große Fläche einfach nicht wirtschaftlich bespielen“, erklärt Noel Riepe ehrlich.

Auch die Konkurrenz am alten Standort sei zu groß gewesen, da in direkter Nähe mehrere andere Second-Hand-Läden waren. „Wir konnten keine Nachfrage mehr generieren und am Anfang dachten wir, da wäre mehr los“, erzählt der Inhaber weiter. Jetzt versucht das Steeze also sein Glück an einem anderen Standort. Was es sonst noch alles rund um den Second-Hand-Store zu wissen gibt, kannst du im Artikel der WAZ nachlesen.