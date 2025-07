Bochum: Kneipe muss schließen – der Grund ist traurig

Ein geselliger Abend mit Freunden in der Kneipe ist für viele ein Muss – gerade im Sommer. Die Lokale locken mit lockerer Atmosphäre, oft gepaart mit guter Musik und regionaler Küche. In Bochum müssen sich Kneipen-Fans jetzt allerdings von einem Standort verabschieden.

Wie die „WAZ“ berichtet, ist die „Bull’s Sportsbar“ in Bochum-Weitmar jetzt dauerhaft geschlossen. „Das war’s. Tschau.“ und „Auf Wiedersehen“ heißt es demnach auf Tafeln vor dem Lokal. Doch was ist eigentlich der Grund für die Schließung?

Bochum: Kneipe muss schließen – das ist der Grund

Der ehemalige Betreiber Maik Radtke sprach mit der Zeitung über den traurigen Grund. Demnach sollen die gestiegenen Preise, insbesondere bei Getränken, dazu geführt haben, dass die Kundschaft immer mehr zurückgegangen ist.

Daraufhin habe er sich gezwungen gesehen, seine Kneipe endgültig zu schließen. Kunden, die dem Lokal in Bochum bis zuletzt treu geblieben sind, dürften sich darüber ganz und gar nicht freuen. Wird es einen Nachfolger geben?

Gute Neuigkeiten für Kunden

Markus Pilia von der Moritz-Fiege-Brauerei nennt erfreuliche Neuigkeiten für Kneipen-Fans aus Bochum: Schon bald soll nach einem neuen Mieter für das Lokal gesucht werden. Die Brauerei wird dabei helfen, einen passenden Nachfolger zu finden.

Bereits zuvor hatte sie mit der „Bull’s Sportsbar“ zusammengearbeitet – sie stellte die Biergläser zur Verfügung, und in der Kneipe wurde Moritz-Fiege-Bier ausgeschenkt. Ob es bereits Bewerber für die Kneipe in Bochum gibt und ob der einstige Betreiber vorhat, eine neue zu eröffnen, liest du in dem Artikel der „WAZ„.