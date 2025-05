Bochum: Auto fährt in Biergarten – DAS hat Schlimmeres verhindert

In Bochum gibt es zahlreiche Biergärten, die gerade im Sommer bei vielen gut ankommen. Jetzt ist in einem von ihnen ein Unfall passiert, der hätte böse enden können.

Es handelt sich dabei um den Biergarten Marktbörse an der Ecke Hauptstraße/Alte Bahnhofstraße in Bochum-Langendreer. Doch welche Auswirkungen hatte der Crash auf die Gäste?

Bochum: Auto fährt in Biergarten – DAS hat das Schlimmste verhindert

Nach Angaben der „WAZ“ ist am späten Mittwochabend (28. Mai), genauer gesagt kurz vor Mitternacht, ein Auto in den besagten Biergarten in Bochum gefahren. Als es zu dem Unfall kam, soll niemand draußen im Biergarten gesessen haben, sodass auch keiner verletzt wurde. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist offenbar vor allem dem schlechten Wetter zu verdanken.

„Gott sei Dank war kein Wetter für Biergarten. Den hatten wir deshalb geschlossen“, sagte Silvia Braun, die Wirtin der Marktbörse der Zeitung einen Tag später. Normalerweise sei der Abend vor dem Feiertag sonst nämlich voll gewesen. Die Wirtin hat eine bittere Vermutung, wie der Abend sonst ausgegangen wäre.

Wirtin nach Unfall geschockt

„Die wären alle tot gewesen“, sagte Braun. Es war also Glück im Unglück, denn der Unfall in Bochum hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Anstelle von Toten kam es „nur“ zu einem Sachschaden. „Der hat den halben Biergarten mitgeschleppt, bis zur Kirche“, so die Wirtin.

Sämtliche Blumenkübel seien beschädigt, ebenso die von der Brauerei geliehenen Schirme, Tische und Stühle. Weitere Informationen zum Sachschaden, und welcher Verdacht bezüglich der Unfall-Ursache im Raum steht, liest du bei der „WAZ„.

