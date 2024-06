Limbecker Platz in Essen: Beliebtes Geschäft nach 20 Jahren zurück – es füllt eine große Lücke

In dem Limbecker Platz in Essen gibt einen Neuzugang, der diesen Monat seine Eröffnung feiern konnte. Jedoch ist das Geschäft gar nicht so neu in der Stadt, denn es existierte vor 20 Jahren bereits schonmal in Essen und war sehr beliebt. In Zukunft kann man sich also freuen, dass das Geschäft jetzt wieder in Essen eine Filiale hat.

Vor kurzem eröffnete Sport Voswinkel im Limbecker Platz in Essen. Das Geschäft übernahm eine Fläche, wo sich zuvor der Sportartikelhändler Sport Heroes befand. Man verkauft also im Geschäft weiterhin Sportartikel, nur eben von einem anderen Unternehmen.

Limbecker Platz in Essen: Große Neueröffnung

Das Sportartikelgeschäft kann man in Zukunft im Erdgeschoss des Limbecker Platz in Essen finden. Auf Nachfragen teilte eine Sprecherin des Unternehmens der WAZ mit: „Wir haben den Laden übernommen, um unsere Präsenz auch in Essen zu erweitern.“

An dem eigentlichen Geschäft hat sich bis jetzt anscheinend noch nicht so viel verändert. Die Inneneinrichtung ist bis jetzt genau gleich wie bevor das Geschäft unter dem neuen Besitzer eröffnet wurde und auch an dem Sortiment ist nicht viel anders. Fans von dem Vorbesitzer können also erleichtert sein. Ob Sport Voswinkel in Zukunft noch das Konzept der Filiale ändern wird, steht noch aus.

Jedoch ist Sport Voswinkel nicht ganz neu in Essen, wie die WAZ berichtet. Es gab bereits bis Ende 2004 eine Filiale. Diese befand sich jedoch nicht im Limbecker Platz in Essen, sondern in der Innenstadt, genauer gesagt auf der Kettwiger Straße. Leider musste die Filiale Ende 2004 schließen, was bei vielen eine große Lücke hinterlassen hat.

Rückkehr nach 20 Jahren

Danach übernahm der Geschenkartikelhändler Wicky das Geschäft, bis das Gebäude schlussendlich abgerissen wurde. Jedoch wurde ein Neubau veranlasst, in dem heutzutage Deichmann ansässig ist. Seit der Schließung von Sport Voswinkel in der Innenstadt, gab es das aus Bochum stammende Geschäft kein einziges Mal mehr in Essen. Durch die Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen ändert sich dies jetzt.

Nach über 20 Jahren kehrt der Sportartikelhändler Sport Voswinkel endlich wieder zurück nach Essen. Man kann sich also in Zukunft auf das Geschäft im Limbecker Platz in Essen freuen und gespannt sein, ob dieses noch Änderungen an der Filiale vornehmen wird. Weitere Informationen über die Neueröffnung und das Unternehmen findest du im gesamten Artikel der WAZ.