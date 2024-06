Essen: Beben in Rüttenscheid! Kult-Lokal bleibt für immer dicht

Was für ein Schock für die Party-Szene in Essen. Das Aus der „Drehscheibe“ in Rüttenscheid ist endgültig besiegelt.

Nachdem Kult-Gastronom und Schlager-Sänger René Pascal („Schlagergott aus dem Kohlenpott“) Anfang des Jahres seinen plötzlichen Ruhestand bekannt gegeben hatte, sollte seine langjährige Mitarbeiterin Tanja die beliebte Eck-Kneipe an der Alfredstraße 21 in Essen eigentlich übernehmen (mehr dazu hier >>>). Doch der Traum ist jetzt geplatzt.

Essen: Darum bleibt die „Drehscheibe“ zu

Eigentlich sollte die Drehscheibe umfangreich renoviert werden. Im Spätsommer wollte Thekenchefin Tanja den Kult-Laden endlich wieder öffnen. „Weitergehen sollte es mit dem bisherigen Konzept, also: Musik, Schlager, Tanz, DJ und sogar einige Auftritte mit dem Schlagergott standen auf dem Zettel“, heißt es in einem Facebook-Post. Doch jetzt machte der Vermieter den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Der Hausbesitzer habe sich „überraschenderweise“ gegen eine Wiedereröffnung des Tanzlokals entschieden. Stattdessen solle ein neues Konzept an der Alfredstraße her. „Die Eckpunkte sind: Kein Tanzlokal mit DJ und lauter Musik und kein Betrieb mehr nach Mitternacht.“ Die Drehscheibe neu eröffnen, aber nicht als Tanzlokal? Das kam für die neue Betreiberin nicht infrage. Dann hätte die Kult-Kneipe ihre ganze Identität verloren. Tanja und dem Drehscheiben-Team blieb also keine andere Wahl, als ihren Traum von der Wiedereröffnung der Kult-Kneipe an der Alfredstraße zu begraben.

Drehscheiben-Fans entsetzt: „Oh nein“

Stammgäste sind erschüttert von der Nachricht. „Oh nein, ich habe mich schon so gefreut“, kommentiert eine bei Facebook. „Und wieder ein Stück Essener Kultur weg“, trauert der nächste. „Traurig, echt traurig“, findet ein anderer, bringt dabei aber auch eine Möglichkeit ins Spiel, die Hoffnung weckt: „Vielleicht findet ihr ja einen neuen Ort, um die Drehscheibe wieder aufleben lassen zu können!“

Eine Botschaft, bei der das Drehscheiben-Team ganz genau hinhören sollte. Denn über die Jahrzehnte hat sich das Traditionslokal ein breites Stammpublikum erarbeitet. Und das wäre sicher bereit, den Geist der Drehscheibe an einem anderen Ort neu zu entfachen.