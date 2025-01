Lidl in Essen völlig verändert – Kunden reiben sich verwundert die Augen

Die meisten von uns haben ihn: den bevorzugten Lieblings-Discounter oder -Supermarkt wie Lidl, Rewe oder Aldi. Hier kaufen wir gerne ein, hier kennen wir uns aus, vielleicht kennen wir inzwischen sogar den ein oder anderen Mitarbeiter persönlich. Kein Wunder, dass es uns immer wieder dorthin zieht.

Doch ein Lidl in Essen wurde jetzt völlig verändert. Ob das den Kunden gefallen wird? Wir erzählen dir, was da los ist.

Lidl in Essen komplett verändert – Kunden staunen Bauklötze

Menschen sind eigentlich Gewohnheitstiere und möchten nicht, dass sich in ihrem Leben, in dem sie es sich bequem gemacht haben, etwas verändert. Doch Veränderungen müssen nicht immer schlecht sein. Ein Rewe in Mülheim wurde zum Beispiel jetzt komplett neu gebaut und soll die Kunden so begeistern (wir berichteten). Und auch ein Lidl in Essen versucht mit einem Umbau den Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Ist das gelungen?

Die Lidl-Filiale, Alte Bottroper Straße 3 in Essen, soll bereits am 6. Februar wieder eröffnen. Und seit der Schließung muss viel passiert sein. Die Kunden erwartet bald nämlich neben einer übersichtlicheren Warenanordnung, einer hochwertigeren Möblierung auch ein besonderer Fokus auf das Frischesortiment, wie Lidl in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

So will man noch mehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Lidl-Verkaufsleiterin Janina-Fenna Deger dazu: „Diese Filiale gibt es bereits seit 24 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein. Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen – in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt.“

Das könnte dich auch interessieren: ++ Lidl-Kunden passiert es ständig – Filialleiter hat dafür kein Verständnis ++

Eröffnung steht bevor

Die Chance auf einen ersten Blick gibt’s bei der Eröffnung am 6. Februar. An diesem Tag können die Kunden sogar einen kleinen Gewinn am Glücksrad abstauben. Zudem gibt’s am 8. Februar noch eine Feier, unter anderem mit Kinderschminken.

Ob die Neuerungen im Lidl in Essen den Kunden gefallen, muss aber die Zeit zeigen.