Rewe in Mülheim eröffnet – Kunden sind beim Blick in die Regale völlig von der Rolle

Rewe in Mülheim überrascht Kunden

Bereits seit sechs Monaten müssen die Anwohner in Mülheim-Styrum auf ihren Rewe-Markt verzichten. Dieser wird komplett neu gebaut. Am 20. Februar soll er dann eröffnen, berichtet die „WAZ„. Der Supermarkt ist jetzt nicht nur 600 Quadratmeter größer als der alte, insgesamt sind es nun 2.100 Quadratmeter, er ist auch viel besser gelegen beziehungsweise ausgerichtet. Auf dem gesamten Gelände fügt sich der Rewe in Mülheim bestens zwischen Fressnapf, trinkgut, Aldi und dm ein. Ein wahres Shopping-Paradies!

Aber das ist längst noch nicht alles. Kunden werden vor allem vor den Regalen ins Staunen kommen. Neben Erweiterungen im Bereich Sportlernahrung, Unverträglichkeiten und Bio können sich die Kunden auf eine neue Sushi-Theke sowie eine Selbstbedienungstheke mit Backwaren freuen. Zudem zieht die Bäckerei Malzers, laut einem Ranking übrigens die beste Bäckerei Deutschlands, gegenüber der Kassen ein. Und ganz neu: ein eigener Shop von „Zoo Royal„, der Tierfuttermarke von Rewe.

Mitarbeiter freuen sich über Neueröffnung

Die 45 Mitarbeiter des Rewe in Mülheim wurden für die Zeit der Schließung auf verschiedene Filialen aufgeteilt. Nun freuen sie sich wieder auf ihre Rückkehr in ihren Stamm-Markt.

