Lidl-Kunden passiert es immer wieder – Filialleiter hat dafür kein Verständnis

Es gibt wohl kaum etwas Ärgerlicheres als Dinge zu verlieren – zum Beispiel das Portemonnaie, Schmuck oder den Schlüssel. Auch Lidl-Kunden passiert es immer wieder. Dabei könnte es doch manchmal so einfach sein.

Ist dir das auch schon einmal passiert? Da schaust du in deine Tasche und stellst plötzlich fest, dass dir etwas fehlt. Womöglich sogar nach deinem Besuch im Supermarkt oder Discounter? Etwas zu verlieren kann unheimlich frustrierend sein. Vor allem, wenn die Geldbörse mit all deinen wichtigen Unterlagen wie Führerschein, Ausweis oder Krankenkassenkarte plötzlich futsch ist und du alles wieder neu beantragen musst. Doch das ist laut eines Lidl-Filialleiters nicht immer nötig!

Lidl-Filialleiter klärt auf Tiktok auf

Du könntest dir jede Menge Ärger und Gesuche ersparen, wenn du dich an eine Sache hältst. Denn, wie der Tiktoker „Der Filialleiter“ erklärt, wird eine Sache von Lidl-Kunden immer wieder außer Acht gelassen. Er hat dafür einfach kein Verständnis.

Ebenfalls interessant für dich: Aldi, Rewe, Lidl und Co.: Märkte nehmen Pfandflaschen nicht mehr an – und verdienen noch an dir

In einem kurzen Clip auf Tiktok erklärt er seinen Standpunkt. „Was immer öfters vorkommt: Dass Menschen ihre EC-Karte hier in unserem Lese-Gerät vergessen, ihr Portemonnaie verlieren oder andere Dinge. Die sammeln wir meistens für eine Woche, bis zu zehn Tagen in der Filiale im Tresor und bringen sie dann ins Fundbüro der jeweiligen Stadt“, klärt der Lidl-Filialleiter auf.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Lidl-Mitarbeiter appelliert: „Habt keine Scheu“

„Das bedeutet: wenn du irgendetwas verlierst, frag doch einfach mal in deiner Lidl-Filiale, ob es da gefunden wurde. Daher ganz wichtig: Habt keine Scheu, lauft einfach in die Lidl-Filiale und fragt nach euren Gegenständen. Oft trauen sich die Menschen gar nicht und kommen erst nach Wochen und Monaten.“