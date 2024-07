Grugapark Essen: Jetzt kann es jeder sehen – Besucher trauen ihren Augen kaum

Der Sommer ist da! Viele Menschen verschlägt es da in den Park. Einfach abschalten, die Natur spüren und das (meist) warme Wetter genießen. Das geht auch im Grugapark in Essen. Dort gab es jetzt eine Veränderung – du wirst deinen Augen kaum trauen!

Der Grugapark Essen ist für die Menschen in Rüttenscheid, Holsterhausen, Frohnhausen und Umgebung ein echter Ruhepol. Viele gehen dort regelmäßig spazieren oder auch joggen. Doch ab sofort wird den Besuchern des beliebten Parks ein Detail sofort ins Auge stechen.

Grugapark Essen verkündet frohe Neuigkeiten

Am vergangenen Wochenende (6. und 7. Juli) fand ein Spraykunst-Live-Event im Grugapark statt. „Dabei wurde der Theaterpavillon im Grugapark Essen von zwei Spraykunst-Profis neugestaltet und fügt sich mit seiner grünen Farbe perfekt in die Umgebung ein“, erklärt der Grugapark Essen in einer Pressemitteilung. Das Theaterpavillon erstrahlt also in einem völlig neuen Glanz!

An beiden Tagen konnten Kinder ab acht Jahren vor Ort außerdem an einem Spraykunst-Workshop teilnehmen. „Die Workshops erfreuten sich großer Beliebtheit und zahlreiche Kinder nahmen das Angebot in Anspruch und probierten sich im Sprayen aus“, erklärt der Grugapark weiterhin.

Grugapark Essen lädt in den Theaterpavillon ein

An den kommenden Ferienwochenenden laden Kindertheater, Zaubershows und Trommelworkshops jeweils Samstag und Sonntag um 15 Uhr in den Theaterpavillon ein. Eine Anmeldung für die Veranstaltungstage ist nicht erforderlich, es fällt nur der Parkeintritt an.

Alle Informationen zum Ferienprogramm im Grugapark bekommst du unter www.grugapark.de.