Essenerin möchte noch einmal auf das große weite Meer – doch ihr sehnlicher Wunsch führt sie woanders hin

Wenn sich das Leben dem Ende neigt und man weiß, dass man nicht mehr viel Zeit auf der Erde hat, kommt man ins Grübeln. Eine alte Dame aus Essen ist sich aber ganz sicher, was sie noch einmal erleben möchte.

Das Team vom Wünschewagen will ihr diesen Wunsch auch eigentlich gerne erfüllen. Doch es läuft anders, als gedacht.

Alte Dame aus Essen hat letzten Wunsch – doch es kommt anders

Der sogenannte Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. erfüllt schwerstkranken Menschen ihren letzten Wunsch. So ist eigentlich der Plan. Bei einer alten Dame aus Essen hat das aber nicht ganz so funktioniert, wie gedacht. Ihr großer Wunsch war es eigentlich, noch einmal aufs große weite Meer hinaus zu fahren. Doch statt der Aida gab es die „Weiße Flotte“ und statt dem Meer den Baldeneysee. Aber das tat der ganzen Sache keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Cäcilie hatte zusammen mit ihrer Schwägerin Ilse und den Wunscherfüllern Edeltraud und Georg einen wundervollen Tag im Ruhrgebiet.

Das könnte dich auch interessieren: ++ NRW: Mann setzt sich auf die Terrasse – es sollte das letzte Mal sein ++

Nachdem die alte Dame aus dem Hospiz in Essen abgeholt wurde, ging es auf direktem Wege zum Baldeneysee. Hier enterte die kleine Crew die „Weiße Flotte“, um „für eine zweistündige Rundfahrt in See zu stechen“, heißt es auf der Facebookseite des Wünschewagen. Zum Glück spielte das Wetter mit und sie konnten auf dem Oberdeck die Sonne und die herrliche Landschaft genießen. Doch das Abenteuer ging noch weiter.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Abenteuer geht weiter

Der Hunger auf Pommes führte die kleine Gruppe rund um Cäcilie aus Essen anschließend zum „Haus Scheppen“. Hier mischten sie sich unter die Biker und genossen ihre leckeren Pommes. Mit einem gemütlichen Spaziergang am Ufer des Baldeneysees endete dieser herrliche Tag.

Mehr News:

Cäcilie kam erschöpft aber glücklich wieder im Hospiz in Essen an, wo sie liebevoll empfangen wurde. Auch die Wunscherfüller konnte sich noch über eine herzliche Umarmung freuen, bevor sie sich wieder auf den Weg machten, um anderen schwerstkranken Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Wie gut, dass es solche Leute gibt.

Welchen gigantischen Wunsch Ute hatte, bevor sie sich vom Leben verabschiedet, liest du hier.