Essener am Boden – 16-Jähriger tritt immer weiter gegen seinen Kopf! Mordkommission sucht Zeugen

In Essen spielten sich am Dienstagabend (2. Juni) in der Innenstadt schreckliche Szenen ab. Dabei ging ein 16-Jähriger auf einen 18-jährigen Essener los, schlug ihn nieder und trat ihm daraufhin mehrfach gegen den Kopf.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort durch Beamte festgenommen, das Opfer schwer verletzt. Der verletzte junge Mann wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission ermittelt jetzt und sucht dringend nach Zeugen.

Essen: 18-Jähriger am Boden liegend getreten

Es war gegen 22 Uhr am Dienstagabend, als Zeugen den Streit zwischen den beiden jungen Männern an der Schützenbahn in Essen beobachteten. Der Streit eskalierte und der 16-Jährige schlug auf den 18-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Doch damit nicht genug. Der Tatverdächtige trat anschließend mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Esseners.

Er hörte erst mit dem Treten auf, als ein 48-jähriger Zeuge eingriff und ihn davon abhielt. Das Opfer wurde durch die Tritte schwer verletzt. Der junge Mann wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort von Polizeibeamten festgenommen. Er besitzt nach Angaben der Polizei die deutsche und die serbische Staatsangehörigkeit und wohnt in Essen.

Zeugen gesucht

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wurde eine Mordkommission eingerichtet, um den Vorfall zu untersuchen. Der 16-Jährige wird im Laufe des Tages danach (03. Juni) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Essen sucht jetzt Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de.