Siegburg/NRW: Todes-Drama auf dem Schulweg! 11-Jähriger von Lkw erfasst – tot

Großeinsatz in Siegburg (NRW) am Mittwochmorgen (3. Juli)! Nur unweit seiner Schule soll ein 11-Jähriger von einem Lkw tödlich erfasst worden sein, wie eine Polizei-Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt. Der Junge verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall in der NRW-Stadt Siegburg soll sich laut ersten Erkenntnissen nur kurz nach Schulbeginn um 8.10 Uhr ereignet haben. Der 11-Jährige stand mit seinem Fahrrad an der Ampel und war gerade losgeradelt, als ein Lkw-Fahrer ihn laut ersten Erkenntnissen beim Abbiegen übersah.

Siegburg (NRW): Rettungshubschrauber muss landen

Am Steuer des Lastkraftwagen soll ein 52-jähriger Mann gesessen haben. Noch ist unklar, wie er den Jungen übersehen konnte. Das tödliche Unglück passierte an der Ecke Zeithstraße/Am Stadion.

Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes noch im Großeinsatz vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, doch der 11-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle.

Ermittlungen dauern an

Zeugen hatten das Unglück am Mittwochmorgen gemeldet. Wenig später sollen auch die Eltern des toten Jungen an der Unglücksstelle in Siegburg eingetroffen sein. Ihnen wurden vor Ort Seelsorger an die Seite gestellt.

Die Ermittlungen in dem grausamen Fall dauern an. Weitere Details zum Unglück sind bislang laut einer Sprecherin der Polizei noch unklar. Die Kreuzung vor dem Siegburger Anno-Gymnasium ist aktuell gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht bekannt.