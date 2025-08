Straßenbahn kracht in Lkw – 6 Verletzte bei Unfall in Duisburg

Bei einem dramatischen Verkehrsunfall in Duisburg knallte ein Lkw in eine Straßenbahn. Die Straßenbahn geriet durch die Wucht des Aufpralls aus den Gleisen. Sechs Passagiere erlitten durch den Unfall Verletzungen und mussten behandelt werden.

Ein Lkw befuhr die Neumühler Straße in Duisburg. Als der Fahrer links auf die Emscherstraße abbiegen wollte, übersah er eine Straßenbahn, die sich in derselben Fahrtrichtung befand – mit dramatischen Folgen.

Vier Verletzte befinden sich im Krankenhaus

Der Lkw knallte in die Straßenbahn. Diese wurde daraufhin aus dem Gleisbett gehoben und entgleiste. Bei dem dramatischen Unfall wurde der vordere Bereich der Straßenbahn stark beschädigt. Wie schwerwiegend die Beschädigung ist, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Einige der Passagiere der Straßenbahn erlitten durch den Unfall Verletzungen. Ein Sprecher der Polizei Duisburg offenbarte jedoch, dass es sich lediglich um leichte Verletzungen handelt.

Bei dem Unfall wurde die Straßenbahn stark beschädigt. Foto-Credit: Justin Brosch Foto: Justin Brosch

Wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN mitgeteilt hat, mussten vier der Verletzten für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei der Verletzten konnte man jedoch bereits ambulant ausreichend behandeln.

Duisburg: Verkehr wird umgeleitet

Der Lkw-Fahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Auch er wurde von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus in Duisburg gebracht.

Der Einsatz auf der Neumühler Straße dauert momentan noch an. Es kommt daher auch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie die Polizei Duisburg in den Sozialen Netzwerken mitteilt, wird der Verkehr in Richtung Meiderich über die Essen-Steeler-Straße abgeleitet. Der Verkehr in Richtung Alt-Hamborn wird über die Arnold-Dehnen-Straße abgeleitet.