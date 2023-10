Essen: Schwerer Unfall, Fahrerflucht und wilde Gerüchte ++ Ereignisse überschlagen sich

Die Polizei Essen hat sich am Samstagabend (21. Oktober) innerhalb kurzer Zeit gleich mit zwei rätselhaften Fällen auseinandersetzen müssen. Erst verunglückte ein Auto im Stadtteil Stoppenberg. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war von den Insassen jedoch keine Spur mehr.

Dann kursierten im Netz plötzlich Gerüchte über Schüsse im Südostviertel. Wieder rückten die Beamten aus. Der Hintergrund war allerdings ein ganz anderer, wie die Leitstelle der Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilte.

Essen: Fahrerflucht nach schwerem Unfall

Doch der Reihe nach. Zuerst krachte es gegen 21.15 Uhr auf der Straße Arendahls Wiese. Dort war ein dunkler BMW aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne gerast. Dabei riss ein Rad des Autos ab und schleuderte über die Fahrbahn. Informationen von DER WESTEN zufolge sollen sich die beiden Insassen nach dem Unfall einfach aus dem Staub gemacht haben.

Als die Polizei eintraf, waren die beiden Unfallopfer bereits über alle Berge. Die Beamten fahndeten in der Nähe nach ihnen, konnten sie aber nicht finden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum die Verursacher getürmt waren, ist unklar. Die Polizei Essen konnte den Halter des Wagens anhand des Kennzeichens ermitteln und erhofft sich von seiner Aussage mehr Klarheit. Nach Angaben der Leitstelle war der Wagen vor dem Unfall nicht als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizei jagt den Fahrer dieses Unfallwagens. Foto: Justim Brosch

Gerüchte über Schüsse in Essen

Während der Einsatz in Stoppenberg noch lief, kursierten im Netz plötzlich Gerüchte über Schüsse im Essener Südostviertel. „Mehrere Leute berichten über Schüsse an der Grenze Südost/Ostviertel“, schreiben am Abend die Macher von „Essen diese“ in einer Instagram-Story mit dem Appell: „Passt auf euch auf“.

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte die Leitstelle der Polizei mit, dass es am Samstagabend keinen Einsatz wegen einer Schussabgabe gegeben habe. Gegen 21.50 Uhr rückten die Beamten aber einmal wegen Böllerwerfern ins Südviertel aus. „Wir konnten allerdings vor Ort niemanden antreffen.“