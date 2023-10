Essen: Weihnachtsmarkt mit Mega-Hammer – ARD-Star kommt in den Pott

Das dürfte wohl für viele Schlagerfans der absolute Hammer sein! Denn wie jetzt bekanntgegeben wurde, wird ein absoluter ARD-Star auf einem Weihnachtsmarkt in Essen sein. Wo genau und wann hat der ARD-Star kürzlich in einem Facebook-Video geteilt.

Man kann sich bei den Bildern im Video noch nicht ganz in die weihnachtliche Stimmung eines Weihnachtsmarktes hineinversetzen, aber inhaltlich gibt es keine zwei Meinungen: Der ARD-Star kommt zu uns in den Pott.

Essen: Dieser Star kommt in den Pott

Kein Geringerer als Schlagerstar Stefan Mross stellte am Mittwochmittag (18. Oktober) ein Video online, mit dem er wohl viele Herzen von Schlagerfans höher schlagen lässt, insbesondere die Herzen der Menschen im Ruhrgebiet. In dem Video steht Stefan Mross, mit einem blauen Polo-Hemd, gut gebräunt und mit Sonnenbrille auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Wind bläst um seine Ohren und im Hintergrund sieht man türkisblaues Meer und die Silhouette von Bergen.

+++ Steeler Weihnachtsmarkt läutet Glühwein-Saison in NRW ein – nur HIER geht es noch früher los +++

Das Bild suggeriert dem Zuschauer Sommer, aber die Worte, die der Schlagerstar wählt, richten sich ganz klar in Richtung Winter und Weihnachtsmarkt. „Weihnachten steht vor der Tür. Ich denke an euch“, erzählt Mross. Mit euch meint er alle Besucher des Steeler Weihnachtsmarktes. Denn dort wird der Schlagerstar am 2. November um 19 Uhr auftreten.

Noch mehr News zu ähnlichen Themen:

Gut gelaunt fiebert Stefan Mross dem Start des 47. Steeler Weihnachtsmarktes entgegen. So schnell kann es manchmal gehen. Es war noch gar nicht so lange her, da hatten wir noch sonnige Temperaturen und einen schönen Altweibersommer.

+++ Essen: Weihnachtsmarkt-Fans total enttäuscht! Beliebte Attraktion kommt dieses Jahr nicht +++

Aber die Smileys, die Mross zu seinem Facebook-Video hinzugefügt hat, sprechen eine eindeutige Sprache. Der Schlagerstar freut sich auf weihnachtliche Stimmung, einen Weihnachtsbaum und guten Rotwein.