Steeler Weihnachtsmarkt läutet Glühwein-Saison in NRW ein – nur HIER geht es noch früher los

Noch rund zwei Monate sind es bis Weihnachten – und viele Fans von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. scharren schon ganz ungeduldig mit den Hufen. Denn das Fest der Liebe bringt auch die Weihnachtsmärkte zurück – natürlich auch in Essen-Steele.

Weihnachtsmarkt-Liebhaber kommen in dem Essener Stadtteil Steele besonders früh auf ihre Kosten. Der Markt ist jedes Jahr der erste, der seine Pforten in NRW öffnet. Dieses Jahr öffnet er am 2. November und bleibt bis zum 30. Dezember geöffnet. Interessierte haben also viel Zeit, um dem Markt einen Besuch abzustatten.

+++Essen: Weihnachtsmarkt-Fans total enttäuscht! Beliebte Attraktion kommt dieses Jahr nicht+++

Hier geht es noch früher los als am Steeler Weihnachtsmarkt

Doch es gibt auch Weihnachtsmärkte, die läuten die Glühwein-Saison sogar noch früher ein. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, startete das Bayreuther Winterdorf bereits am Samstag (14. Oktober) – und dass, obwohl die Temperaturen in Deutschland vielerorts noch ziemlich mild waren. Und weitere Weihnachts- beziehungsweise Wintermärkte ziehen jetzt nach. In Frankfurt kannst du ab dem 28. Oktober den „CityXmas“ Markt besuchen.

Mehr aus der Stadt: Rewe in Essen geschlossen – Anwohner verzweifelt! „Denken doch gar nicht an uns“

In Berlin unterscheidet man am Potsdamer Platz zwischen der „Winterwelt“ (beginnt am 28. Oktober) und dem „Weihnachtsmarkt“ (beginnt am 27. November). Doch viele nehmen den Unterschied gar nicht wahr. In Hannover gibt es ab dem 1. November, also immerhin einen Tag früher als in Essen-Steele, den fünftägigen „Winterzauber am Schloss Herrenhausen“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Halloween-Deko statt Weihnachts-Deko

Für Fans von Glühwein und Co. sind das gute Nachrichten – auch, wenn die meisten von uns im Moment ihr Zuhause wohl eher mit Kürbissen statt mit Weihnachtsmännern dekoriert haben. Aber am Ende kommt Weihnachten immer schneller, als man denkt.