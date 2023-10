Essen: Weihnachtsmarkt-Fans total enttäuscht! Beliebte Attraktion kommt dieses Jahr nicht

In Essen wird es langsam, aber sicher, weihnachtlich. Denn die Aufbauarbeiten für die Lichtwochen in der City haben bereits begonnen. Die ersten Lichterketten hängen bereits und die Vorfreude unter den Essener auf den danach stattfindenden Weihnachtsmarkt wächst von Tag zu Tag.

+++ Weihnachtsmarkt Essen: Hammer Ankündigung! DAS hat es noch nie gegeben +++

Allerdings gibt es nun vorab bereits eine herbe Enttäuschung. Denn auf eine beliebte Attraktion werden die Besucher des Essener Weihnachtsmarktes in diesem Jahr verzichten müssen.

Essen: Aufbau startete – DAS fehlt

Am 29. Oktober starten die Essener Lichtwochen. Hierfür wird aktuell die traditionelle Lichterketten-„Krone“ über den Kennedyplatz errichtet, der darum gesperrt wurde. 100.000 Lichtquellen sollen für ein gemütliches Ambiente und winterliche Stimmung sorgen.

Auch interessant: Essen: Beliebtes Event steht vor dem Aus – es gibt Sicherheitsbedenken

Danach geht es ab dem 17. November mit dem Weihnachtsmarkt weiter. Die Hütten dafür werden ab dem 20. Oktober errichtet – 180 Stück sollen vom Kettwiger Tor bis zum Kennedyplatz führen. Das sind in etwa so viele wie im letzten Jahr. Anders als 2022 werden die Besucher allerdings weder am Hauptbahnhofsvorplatz noch auf dem Willy-Brandt-Platz weihnachtlich empfangen werden. So wird auch die begehbare Plastik-Tanne gegenüber dem Hauptbahnhof in diesem Jahr nicht aufgebaut.

Baum bleibt im Lager

Der große Plastikbaum war anfangs belächelt worden, entwickelte sich in den letzten Jahren allerdings zu einem extrem beliebten Selfie-Motiv. Besucher des Weihnachtsmarktes werden den weiß und rot pulsierend leuchtenden Riesen dieses Jahr sicherlich vermissen.

Mehr News aus Essen:

Allerdings kann er aufgrund der Bauarbeiten für die Citybahn und den Königshof in diesem Jahr nicht aufgestellt werden, berichtet „Radio Essen“. Die Plastiktanne bleibt also im Lager liegen und wartet dort auf ihren nächsten Einsatz.