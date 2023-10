Essen: Beliebte Veranstaltung plötzlich vor dem Aus! Und es kommt noch schlimmer

Messer im Kopf, ein Oktopusarm im Auge und überall Blut: An Halloween gruselte es in Essen in den vergangenen Jahren immer. Denn für den Zombiewalk haben sich viele Menschen immer wieder kreative Kostüme ausgedacht.

Nun herrscht wenige Wochen vor Halloween Ungewissheit. Findet der Zombiewalk in Essen überhaupt statt? Im schlimmsten Fall droht das Gruselfest für die vielen Fans auszufallen.

Essen: Beliebte Veranstaltung plötzlich vor dem Aus

Fast jedes Jahr haben Schreckgespenster, Skelette, Vampire und sonstige schaurige Gestalten ihr Unwesen in Essen getrieben. Der Zombiewalk musste lediglich während der Coronazeit eine Zwangspause einlegen. Ansonsten sind bis zu 2.000 Teilnehmer stets am Start. Doch in diesem Jahr droht wohl das bittere Aus.

Wie WAZ berichtet, könnte der Zombiewalk aufgrund von Sicherheitsbedenken der Behörden scheitern. „Fest steht bislang lediglich, dass es nachmittags einen Zombie Day auf dem Kopstadtplatz geben wird“, sagt Dirk Bußler, der Gründer des Essener Zombiewalks. „Ob und in welcher Form der Zombiewalk dieses Jahr stattfindet, ist noch offen.“

Deutlichere Worte gibt es von der Essener Marketing Gesellschaft (EMG), die in den beiden Vorjahren die beiden Events aus Halloween Parade und Zombiewalk veranstaltete. „Die EMG wird auf keinen Fall Veranstalterin des Zombiewalks sein“, so EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. Außerdem werden die beiden großen Einkaufsstraßen Kettwiger und Limbecker Straße kein Schauplatz eines Zombiewalks sein.

Warum gibt es kein Zombiewalk?

Der EMG-Chef betont gleichzeitig auch, dass er nicht der Grund sei, warum das Event womöglich nicht stattfinden werde: „Der Zombiewalk scheitert nicht an der EMG.“ Vielmehr könnten die ernstzunehmenden Sicherheitsbedenken der Ordnungsbehörden in Essen wohl das endgültige Aus besiegeln.

Laut WAZ sind erst in den vergangenen Tagen Details aus dem letzten Zombiewalk enthüllt worden. Polizeisprecher Matthias Werk bestätigte, dass an jenem Halloween-Abend 2022 mehr Menschen in der viel zu engen Kettwiger Straße dabei waren, als angemeldet.

Daher war der Zombiewalk auch bereits auf halber Strecke abgebrochen worden. „Es war einfach zu voll und zu eng“, erklärt der EMG-Chef der WAZ. Eine Lösung für dieses Jahr ist wohl nicht in Sicht. Es ist also wahrscheinlich, dass der Zombiewalk in diesem Jahr nicht stattfinden wird.