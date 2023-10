Weihnachtsmarkt Steele teilt erste Aufnahmen – Besucher sind bei diesem Anblick außer sich! „Schade“

So langsam passt das Wetter in NRW auch zur Jahreszeit. Draußen ist es mittlerweile nasskalt und am Abend wird es früh dunkel. Wettertechnisch kam der Herbst spät, aber nun ist er mit aller Kraft da.

Da kommt es dem ein oder anderen bestimmt auch nicht ungelegen, dass sich die Weihnachtsmärkte in NRW wieder in Stellung bringen.

So zum Beispiel auch der Weihnachtsmarkt Steele, der erste Aufnahmen von seinem Highlight im Internet teilte und prompt eine breit gefächerte Palette an Stimmung aus dem Ruhrgebiet als Antwort bekam.

Weihnachtsmarkt Steele teilt diese ersten Aufnahmen

Am Donnerstag (19. Oktober) teilte das Stadtportal Essen Steele die ersten Bilder von der riesigen Tanne, die bereits auf der Fläche des Weihnachtsmarktes in Steele aufgebaut wurde. Offizieller Start für den Weihnachtsmarkt Steele ist zwar der 2. November, aber einige Essener kritisieren auf Facebook den Zeitpunkt für das Aufstellen der Tanne oder auch einfach nur das Aufstellen der Tanne. Andere freuen sich sehr auf den Weihnachtsmarkt, gerade wegen der Tanne.

„Schade um den Baum“, schreibt eine Frau. Ein Mann bemerkt süffisant: „Irgendwann steht das Ding schon im August…“ und ein weiterer Mann ergänzt lachend: „Ich war letzte Woche noch im Grugabad!“

Viele Besucher des Weihnachtsmarkt Steele freuen sich aber auch auf den Weihnachtsmarkt und besonders auf die große Tanne. So schreibt eine Frau: „Schöner Baum, ich freue mich schon, dass es bald losgeht!“. Eine weitere Frau sieht es genau so: „Wunderschöner Tannenbaum. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich komme mit meiner Schwester“.

Ob man den Zeitpunkt der Aufstellung der Tanne mag oder nicht. Der Steeler Weihnachtsmarkt gibt sich jedenfalls größte Mühe, damit seine Besucher auf ihre Kosten kommen.

So gab diese Woche beispielsweise Schlagerstar Stefan Mross bekannt, dass auch er bei der Eröffnung am 2. November auf dem Weihnachtsmarkt Steele auftreten wird (hier zu lesen).