Essen: Bittere Nachricht für Shopping-Fans – DARAUF müssen sie nun doch verzichten

Essen. Du wohnst in Essen und gehst gerne shoppen? Dann haben wir leider schlechte Nachrichten für dich. Shopaholics aus der Ruhrmetropole müssen jetzt ganz stark sein.

Egal ob eine neue coole Hose, ein neues sexy Kleid, das neuste Elektronikgerät oder ein neues gut duftendes Parfum: Sich etwas von seinem hart erarbeiteten Geld zu gönnen, macht doch wirklich Spaß. Doch für alle Shopping-Wütigen in Essen gibt es jetzt eine bittere Nachricht – und das nur wenige Wochen vor Weihachten.

Essen hat eine schlechte Nachricht für alle Shopping-Freunde

Der Rat der Stadt Essen hatte im Juni die verkaufsoffenen Sonntage für das zweite Halbjahr in 2021 beschlossen. Eigentlich war für den 28. November im Rahmen des ersten Advents in Kupferdreh ein verkaufsoffener Sonntag geplant. So auch am selben Tag im Rahmen des 41. Weihnachtsmarkts in Werden.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Verkaufsoffene Sonntag in Werden und Kupferdreh müssen entfallen

Doch beide Veranstaltungen wurden von den Veranstaltern abgeblasen! Daher müssen die geplanten verkaufsoffenen Sonntage am 28. November entfallen – traurig für alle begeisterten Shopping-Fans!

Doch es gibt auch gute Nachrichten für einkaufsfreudige Essener: Was der Limbecker Platz für die Adventszeit geplant hat, kannst du hier lesen. (cf)