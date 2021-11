Limbecker Platz: Hammer-Nachricht! DARAUF können sich Besucher in der Adventszeit freuen

Essen. In drei Wochen ist bereits der 1. Advent. Der Einzelhandel bereitet sich schon intensiv auf das Weihnachtsgeschäft vor. Auch der Limbecker Platz in Essen hat tolle Nachrichten für die Kunden.

Denn das Shopping-Center öffnet länger. Schon zum Black Friday verlängert der Limbecker Platz seine Öffnungszeiten.

Limbecker Platz: Längere Öffnungszeiten vor Weihnachten

Der Black Friday findet traditionell am Freitag nach Thanksgiving statt. In den USA ist das DER Tag, um die Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Denn die Händler hauen nur so die Schnäppchen raus.

Zum Black Friday öffnet der Limbecker Platz länger. (Archivbild) Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Auch in Deutschland ist dieser Shopping-Tag bereits fest etabliert. Der Limbecker Platz öffnet dafür ebenfalls länger und das an gleich zwei Tagen. Am 26. Und 27. November hat das Center bei den „Black Price Days“ von 10 bis 22 Uhr geöffnet, statt bis 20 Uhr.

Das ist der Limbecker Platz in Essen:

ist seit dem 18. Jahrhundert ein zentraler Platz im Nordwesten der Innenstadt von Essen

2009 wurde der Platz für 300 Millionen Euro neugestaltet und ein Einkaufszentrum erbaut

er hat eine Verkaufsfläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern

somit können bis zu 200 Läden Besuchern ihre Angebote präsentieren

Wie der Limbecker Platz auf seiner Homepage bereits verkündet, wird es außerdem am 12. Dezember einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geben.

Laut WAZ werden auch in der Vorweihnachtswoche vom 17. bis 23. Dezember die Öffnungszeiten verlängert. In der Zeit kann bis 22 Uhr geshoppt werden.

Und wie lange hat der Limbecker Platz an Heiligabend und Silvester auf? Geöffnet ist jeweils von 10 bis 14 Uhr. (ldi)