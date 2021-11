Essen: Rettungskräfte finden schwerkranke Frau auf Straße – aber niemand kennt sie! Polizei bittet um Hilfe!

Unbekannte Frau in Essen gefunden! Wer kennt sie?

Essen. Rettungskräfte finden schwerkranke Frau in Essen! Am Samstag, den 30. Oktober, ist sie auf der Straße in Kettwig entdeckt worden.

Der Rettungsdienst brachte die Unbekannte Frau in ein Krankenhaus. Jetzt bittet die Polizei Essen um Hinweise zu ihrer Identität.

Essen: Schwerkranke auf Straße entdeckt – Kennst du diese Frau?

Der Rettungsdienst wurde am Samstag gegen 14:30 Uhr zu der Kirchfeldstraße auf Höhe der Freiligrathstraße gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte eine hilflose ältere Dame vor, die dringend medizinische Hilfe benötigte. Sie brachten die nicht ansprechbare Frau direkt ins Krankenhaus.

Die unbekannte Frau ist zur Zeit nicht ansprechbar. Daher bittet die Polizei um die Mithilfe von eventuellen Zeugen.

Die Polizei übernahm dann die Nachforschungen. Da die Unbekannte keinen Ausweis bei sich trug, war eine Identifizierung nicht möglich.Bis heute ist nicht bekannt, wer die Betroffenen ist und wie sie heißt. Bislang gab es auch noch keine Vermisstenanzeige, die auf ihre Beschreibung gepasst hätte.

Die Frau soll circa zwischen 75 und 85 Jahren alt und zwischen 1,50 bis 1,60 Meter groß sein und nur 50 Kilogramm wiegen. Sie sei daher von schlanker Statur, trägt ihr graues Haar kurz und die Schuhgröße 38. Insgesamt hatte sie eine gepflegte Erscheinung. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung trug sie eine rote Woll-Strickmütze, einen braunen Rollkragenpullover und einen grünen Rock mit pinkfarbenem Absatz und Kleeblüten. Dazu hatte sie noch eine dunkelblaue Jacke von City Line und grau-braune Stiefeletten an.

Essen: Hinweise zu Unbekannter bitte direkt an die Polizei

Die Polizei Essen vermutet, dass sie auf dem REWE-Markt an der Hauptstraße 43 in Kettwig einkaufen war, da sie ihren Einkauf noch bei sich trug. Auch ein Kassenbon mit der Uhrzeit 13:58 Uhr wurde gefunden. Weiterhin vermutet sie, dass die Frau fußläufig von dem Supermarkt wohnt.

Wenn du die Unbekannte kennst oder weitere Hinweise zu ihrer Identität hast, dann melde dich bitte bei der Vermisstensachbearbeitung unter der Nummer 0201 829 0. (mbo)

