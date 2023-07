Blutiger Streit in Essen! Am Sonntag (9. Juli) sind ein Mann und eine Frau in einer Wohnung aneinandergeraten. Als die Polizei hinzueilte, fanden die Beamten die Frau verletzt vor.

Da die Polizei Essen davon ausging, dass der Mann bewaffnet sein könnte, forderte sie sogleich Verstärkung an. Schwer bewaffnete Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) trafen ihn dann ebenfalls verletzt an und nahmen ihn umgehend fest. Da ein versuchtes Tötungsdelikt als Verdacht im Raum steht, ermittelt nun eine Mordkommission.

Essen: SEK muss eingreifen

Es soll wohl ein Streit gewesen sein, der am Sonntag gegen 11.40 Uhr die Polizei auf den Plan rief. In einem Mehrfamilienhaus an den Gerscheder Weiden hatten sich ein Man und eine Frau offenbar gegenseitig verletzt. Was genau vorgefallen war und in welchem Verhältnis die beiden zueinanderstehen, ist allerdings noch unklar.

Beim Eintreffen in dem Haus fanden die Beamten zuerst nur die verletzte Frau, die gleich noch vor Ort von einem Notarzt behandelt wurde. Danach brachte man sie ins Krankenhaus, wo sie auch am Nachmittag noch versorgt wurde.

Aufgrund einer möglichen Bewaffnung des Mannes und weil er nicht auf die Polizei reagierte, holte sich diese Verstärkung von einem SEK. Das fand den Mann in einer anderen Wohnung – ebenfalls verletzt. Sofort klickten die Handschellen. Auch er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Mordkommission ermittelt

Rettungskräfte tragen eine verletzte Person aus einem Haus in Essen. Foto: Justin Brosch

Die Essener Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet, die die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen hat. Allerdings geht man davon aus, dass die Nachforschungen noch bis in die Nacht hinein andauern dürften. Erst am Montag könne man voraussichtlich weitere Informationen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Essen mitteilen.