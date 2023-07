Ein Ampel-Ausfall hat am Samstagabend (8. Juli) in Essen für einen schweren Unfall gesorgt. Für eine Großfamilie endete der Tag im Krankenhaus. Es geschah gegen 19.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war eine Frau (45) mit ihrem Nissan Qashqai von der Altendorfer Straße Richtung Altendorf unterwegs.

Nach Angaben der Polizei Essen war in dem Moment die Ampelanlage an der Kreuzung Berthold-Beitz-Boulevard defekt. Als die Mutter mit ihren sechs Kindern an Bord des SUV über die Kreuzung fuhr, krachte es.

Essen: 9-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Denn zeitgleich wollte eine Essenerin (55) mit ihrem Smart die Kreuzung überqueren. Dabei hat die Smartfahrerin ersten Ermittlungen der Polizei Essen zufolge der Nissan-Fahrerin aus Mülheim die Vorfahrt genommen. Der Beschilderung zufolge war letztere nach dem Ausfall der Ampel auf der Vorfahrtstraße unterwegs.

Bei dem frontalen Aufprall zog sich die Essenerin am Steuer des Smart leichte Verletzungen zu. Sie kam genauso ins Krankenhaus wie alle Insassen des SUV. Dabei handelte es sich neben der Mutter um drei Jungs im Alter von 5, 10 und 11 Jahren sowie drei Mädchen im Alter von 3, 9 und 15 Jahren. Am schwersten erwischte es das 9-jährige Mädchen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in der Klinik bleiben.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall in Essen. Foto: Justin Brosch

Rätsel um Anzahl der Kinder in SUV

Die Umstände des Unfalls werfen Fragen auf. Selbst eine Sprecherin der Polizei Essen konnte sich auf Nachfrage von DER WESTEN nicht erklären, wie so viele Kinder in den SUV passen konnten. Zwar gibt das entsprechende Modell als Siebensitzer. Doch einige der Kinder sind noch so jung, dass sie noch auf großen Kindersitzen Platz nehmen müssen.

Es ist kaum zu glauben, dass trotzdem so viele Kinder in dem SUV Platz gefunden haben. Die Polizeisprecherin stellte allerdings klar, dass im Bericht der Kollegen kein Eintrag über eine ordnungswidrige Beförderung zu finden sei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste ein Teil der Kreuzung in Essen am Samstagabend gesperrt werden.