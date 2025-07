Tragischer Unfall im Ruhrgebiet: Lkw überfährt Radfahrerin – Lebensgefahr!

Am Montag (28. Juli) kam es zu einem tragischen Unfall im Ruhrgebiet – mit schweren Folgen. Beim Abbiegen erfasste ein Lkw eine Radfahrerin. Von dem Unfall trug die Frau lebensgefährliche Verletzungen davon.

Am Vormittag, um ungefähr 11.15 Uhr, unternahm eine 44-jährige Frau eine Fahrradtour im Ruhrgebiet. Sie war gerade in der Innenstadt von Bottrop unterwegs, genauer gesagt auf der Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Essen in Richtung Bottrop, als sich das Unglück ereignete.

Ruhrgebiet: Hubschrauber transportierte die Verletzte

Auf der Spur befand sich ein Lkw, der ebenfalls in Fahrtrichtung Bottrop unterwegs war. Bei dem Lkw-Fahrer handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus Mönchengladbach, wie die Polizei Recklinghausen mitteilt. Als dieser rechts in die Horster Straße abbiegen wollte, übersah er die Fahrradfahrerin – mit schweren Folgen.

Die Frau aus dem Ruhrgebiet wurde von dem Lkw erfasst und geriet sogar unter das Fahrzeug. Dabei erlitt die Fahrradfahrerin ernste Verletzungen, die als lebensgefährlich einzustufen sind. Eine bisher unbekannte Frau eilte der Verletzten sofort zur Hilfe und leistete Erste Hilfe.

Der Rettungshubschrauber landete auf der Kreuzung in der Innenstadt von Bottrop. Foto: Justin Brosch

Sofort wurden die Rettungskräfte kontaktiert. Diese brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus im Ruhrgebiet. Um ihre Verletzungen nicht weiter zu verschlimmern, erfolgte der Transport mit einem Rettungshubschrauber. Die 44-Jährige wird momentan in dem Krankenhaus behandelt.

Polizei Recklinghausen bittet um Mithilfe

Während der Unfallaufnahme musste man die Kreuzung in der Innenstadt von Bottrop vollkommen sperren. Der betroffene Lkw musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Jetzt bittet die Polizei Recklinghausen um Mithilfe, die Frau zu finden, die als Ersthelferin vor Ort war. Diese könnte nämlich womöglich eine wichtige Zeugin des Unfalls sein. Vor Ort konnten ihre Personaldaten leider nicht aufgenommen werden. Wer Hinweise zu der Ersthelferin hat, kann sich bei der Polizei Recklinghausen unter dem Hinweistelefon melden. Dieses ist erreichbar unter der Telefonnummer: 0800 2361 111.