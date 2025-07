Unfall-Tragödie in Baden-Württemberg: Vater überfährt Baby – Retter können nichts mehr tun

In Baden-Württemberg ereignete sich am Samstag (26. Juli) eine Tragödie, die nur schwer zu ertragen ist. Bei einem Unfall wurde ein Baby von einem Fahrzeug erfasst und getötet. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen. Der Fahrer? Ausgerechnet der Vater des Kindes.

Der Vorfall ereignete sich in Altheim bei Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) um 14.20 Uhr. Auf dem Parkplatz „Saure Wiesen“ an einer Sportanlage in Baden-Württemberg parkte die Familie ihr Auto. Die Eltern waren mit ihren beiden Kindern unterwegs.

Baby-Schale befand sich hinter dem Fahrzeug

Der Vater der Familie ging davon aus, dass sich beide Kinder im Auto befanden, und setzte sein Auto zurück. Jedoch befand sich eines der Kinder, ein neugeborenes Baby, nicht im BMW, sondern hinter diesem in einer Babyschale.

Das Kind fiel aus der Babyschale und wurde von dem Wagen erfasst, wie die Polizei Ulm berichtet. Zeugen, die den tragischen Vorfall beobachtet hatten, alarmierten sofort den Rettungsdienst.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort in Baden-Württemberg eintrafen, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Polizei in Baden-Württemberg muss Hergang klären

Bisher gibt es vonseiten der Polizei nur wenige Informationen zu dem bestürzenden Unfall in Baden-Württemberg. Auch ist nicht bekannt, wer genau die Babyschale mit dem Neugeborenen hinter dem Fahrzeug abgestellt hat.

Wie auf eine Anfrage von „Bild“ erklärt wird, können keine genaueren Angaben gemacht werden, da man die Familie schützen möchte. Um den Unfall aufzuklären und den genauen Ablauf festzustellen, wurden jetzt Maßnahmen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten des Unfalls in Baden-Württemberg angeordnet.