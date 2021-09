In Essen gibt es Probleme mit den Schulbussen. (Symbolbild)

Essen: Eltern extrem genervt – weil DAS an Schulen ständig ausfällt

Essen. In Essen sind viele Eltern sauer. Ständig fällt der Unterricht aus. Doch das liegt nicht an einem Lehrer-Mangel, sondern an den Schulbussen.

Denn die kommen einfach nicht. Vor allem die Bückmannshofschule in Altenessen ist laut Radio Essen betroffen. Das sorgt für Wut.

Essen: Busfirma bereits abgemahnt

Die Stadt Essen bestätigt auf Anfrage von DER WESTEN: „Es ist richtig, dass an einigen Schulen Busse für den Sport- und Schwimmtransport nicht oder nicht pünktlich gekommen sind. Teils auch sehr kurzfristig oder ohne vorherige Absage.“

Die Ruhrbahn ist beauftragt für den Transport der Schüler zum Unterricht zu sorgen. Dafür haben die Verkehrsbetriebe die Busfirma Mesenhohl aus Essen beauftragt. Jeden Montag, Donnerstag und Freitag sollen die Busse die Kinder zum Schwimmbad oder Sporthalle bringen, doch die tauchen einfach nicht auf.

Laut Radio Essen wurde Mesenhohl bereits abgemahnt, da sie ihre Verträge nicht erfülle. Es seien nicht genug Fahrer vorhanden. Andere Busfirmen können so spontan nicht einspringen.

„Die Ruhrbahn arbeitet gemeinsam mit dem Fachbereich Schule mit Hochdruck daran, dass sich die Situation bessert“, so eine Sprecherin der Stadt Essen.

Essen: Busfirma legt einfach auf

Mittlerweile soll die Ruhrbahn einige Alternativen erarbeitet haben. Doch bis alles wieder läuft, dauert es noch eine Zeit. Das Unternehmen selbst kann nicht sagen, wie lange der Zustand noch anhält und verweist an die Firma Mesenhohl.

„Wir stehen im Austausch mit der Busfirma, der Stadt Essen, den Schulen und den Elternpflegschaften“, so eine Sprecherin der Ruhrbahn.

DER WESTEN hat telefonisch bei der Firma Mesenhohl in Essen um ein Statement gebeten. Ein Mitarbeiter wollte uns an den zuständigen Kollegen weiterleiten. Doch plötzlich brach die Leitung ab. Anschließend wurden unsere Anrufe nicht mehr entgegengenommen. (ldi)