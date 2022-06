Essen: Großeinsatz an Schule ++ Bewusstlose Schüler aufgefunden ++ Mehrere Verletzte

Essen. Alarm an der Realschule Überruhr in Essen am Freitagmittag (10. Juni).

In den Mittagsstunden ging gleich zwei Mal der Notruf aus der weiterführenden Schule an der Überruhrstraße ein. Gegen 12 Uhr hatte ein Schüler über Kreislaufprobleme geklagt und war mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Etwa eine Stunde später waren es vier weitere Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren, die schlimme Kreislaufprobleme hatten. Zwei von ihnen waren sogar bewusstlos, teilte die Feuerwehr Essen mit. Alle betroffenen Schüler kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Essen: Schüler trinken unbekannte Flüssigkeit – Großeinsatz

Wie sich herausstellte, hatten alle fünf Schüler eine unbekannte Flüssigkeit aus einer PET-Flasche getrunken, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN mit. Bei den Befragungen der Schüler kam zudem heraus, dass drei weitere Schüler diese Flüssigkeit zu sich genommen hatten. Schon vor dem Einsatz waren diese drei weiteren Schüler mit ähnlichen Symptomen von ihren Eltern abgeholt worden.

Essen: Großeinsatz an der Realschule-Essen Überruhr. Foto: ANC-News

Rätsel um verletzte Schüler in Essen – Flüssigkeit im Fokus

Was sich in der Flasche befunden hat, ist bislang völlig unklar. Spezialisten sind im Einsatz, um herauszufinden, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt.

Für die Feuerwehr ist der Rettungseinsatz in der Zwischenzeit beendet. Die Polizei Essen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.