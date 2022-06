Essen: Toter Mann auf Feld entdeckt – Bauer macht entsetzlichen Fund

Wer hat in den Ruhrgebiets-Städten das Sagen? Wir stellen die Oberbürgermeister im Pott vor.

Furchtbare Entdeckung in Essen: Bei Feldarbeiten an der Dahlhauser Straße im Südosten der Stadt machte ein Landwirt am Freitagabend einen grausigen Fund.

Ein toter Mann lag auf dem Acker. Nun ermittelt die Kripo!

Essen: Toter Mann auf Feld entdeckt – Bauer macht grausigen Fund

Wie die Essener Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, fuhr der Landwirt bei Mäharbeiten mit seinem Traktor über den Körper. Daraufhin entdeckte der Bauer die leblose Person und alarmierte umgehend gegen 18.40 Uhr die Polizei.

Ob der Mann bereits zuvor tot war, kann die Polizei derzeit nicht sicher sagen. Auch die Identität des Toten steht noch nicht fest. Eine Obduktion soll nun diese drängenden Fragen klären.

Antworten aus der Gerichtsmedizin wird es voraussichtlich aber erst in der kommenden Woche geben.