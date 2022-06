Essen: Senior öffnet seinem Nachbar die Tür – er wird es für immer bereuen

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Essen. Brutale Szenen am Freitagabend (10. Juni) in Essen.

Gegen 22.20 Uhr klopfte es an der Tür eines Seniors (76) im Stadtteil Altenessen. Als er die Tür seiner Wohnung an der Euskirchenstraße öffnete, begann die Tortur.

In dem Fall ermittelt nun eine Mordkommission der Polizei Essen.

Essen: Senior brutal zugerichtet – Nachbarin hört Hilferufe

Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 19-Jähriger seinen Nachbarn rücksichtlos angegriffen haben - und zwar mit Schlag- und Stichwerkzeugen!

Bis ins Nebenhaus drangen die verzweifelten Hilferufe des 76-jährigen Mannes. Eine Nachbarin verständigte die Polizei Essen.

In Essen ermittelt die Polizei nach dem versuchten Mord an einem Senioren. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa-tmn | Uwe Zucchi

------------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

------------------------------

Senior aus Essen im Krankenhaus – 19-Jähriger festgenommen

Als die Beamten anrückten, war der Angreifer schon verschwunden. Der 76-Jährige kam ins Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

+++ Essen: Zahlreiche Kinder-OPs an Uni-Klinik abgesagt – plötzlich kommt es zum Eklat +++

Die Polizei Essen konnte den mutmaßlichen Angreifer wenig später an der Schederhofstraße festnehmen. Der 19-Jährige wurde noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft.

------------------------------

Weitere Meldungen aus Essen:

------------------------------

Polizei und Staatsanwaltschaft Essen ermitteln nun wegen versuchten Mordes gegen den jungen Mann.

+++ Essen: Krankenhaus muss Kreißsaal schließen – der Grund ist ernst +++

Die Behörden müssen nun klären, ob es eine Vorgeschichte zwischen den beiden Männern gegeben hat - und wie es zu der Eskalation der Gewalt kommen konnte. (ak)