Essen: „Ich werde dich töten“! Frau in Rüttenscheid bedroht – jetzt sucht die Polizei DIESEN Mann

Schon im September 2022 sorgte ein Mann in Essen-Rüttenscheid für Aufsehen, indem er eine Frau beleidigte und sexuell belästigte. Seit dem ist die Polizei auf der Suche nach dem Mann – nun gibt es ein Fahndungsfoto und weitere Informationen.

„I will kill you, I come back, motherfucker“, soll ein Mann im September 2022 zu einer Frau in Essen-Rüttenscheid gerufen haben. Zu Deutsch bedeutet das so viel wie: „Ich werde dich töten, ich komme zurück.“ Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Essen: Mann spricht heftige Drohung aus

Zuvor wurde die Frau gegen kurz vor 14.00 Uhr im Innenhof eines Gebäudes an der Christophstraße in Essen von einem weiteren Unbekannten verbal belästigt. Als dieser Mann flüchtete, nahm sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die Verfolgung auf. Sie folgten dem Mann bis zu einem geparkten schwarzen Opel Corsa mit niederländischem Kennzeichen.

Aus dem Fahrzeug stieg dann der Mann aus, nach dem nun öffentlich gefahndet wird. Er wechselte von der Fahrer- auf die Beifahrerseite und bedrohte die Frau. Danach flüchteten die beiden Männer in dem Pkw. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung.

Essen: Polizei fahndet nun mit Foto

Der Mann sei zwischen 25 und 30 Jahre alt und trüg während des Vorfalls ein schwarzes Shirt, eine graue Jacke mit schwarzen Streifen und eine Kette um den Hals. Bei seinem Auto handelte es sich um einen schwarzen Opel Corsa mit einem niederländischen Kennzeichen. Er hat dunkle Haare und einen dunklen Bart, ist von dicker Statur und sprach gegenüber der Frau englisch.

Die Polizei Essen sucht den Tatverdächtigen mit einem Fahndungsfoto. Foto: Polizei Essen

Die Polizei Essen ist dankbar für Hinweise zu der gesuchten Person, die unter der 0201/829-0 angenommen werden.