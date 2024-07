Herford/NRW: Bar in die Luft geflogen! Jetzt jagt die Polizei diesen Mann

Dramatische Bilder aus Herford! In der Stadt in NRW gab es am Sonntag (7. Juli) eine heftige Explosion in einer Bar.

Anwohner und Einsatzkräfte haben kurz danach eine verdächtige Bemerkung gemacht. Jetzt jagt die Polizei konkret nach einem Mann

Explosion in Herford/NRW! Benzin liegt in der Luft

Laut Feuerwehrchef Karsten Buschmann stand das Gebäude in Herford nach der Explosion in Vollbrand. Angaben des „WDR“ zufolge haben die Einsatzkräfte die Wahrnehmung zahlreicher Anwohner vor Ort bestätigt. Diese hatten angegeben, dass vor der Explosion ein deutlicher Benzingeruch in der luft gelegene habe. „Der Benzingeruch war massiv rund um die Einsatzstelle“, erklärte Karsten Buschmann.

Außerdem waren zahlreiche Kanaldecke in der Straße hochgeschleudert worden. „Wir haben über einen längeren Zeitraum Messungen in der Kanalisation vorgenommen, und dort tatsächlich explosionsfähige Gemische festgestellt“, so der Feuerwehr-Sprecher. Wie durch ein Wunder sollte es keine Verletzten geben.

Polizei jagt diesen Mann

Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei Bielefeld hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf einen Terror-Anschlag oder eine politisch motivierte Tat. Die Ermittlungen gehen aber in alle Richtungen. Mittlerweile sprechen die Behörden von gezielter Brandstiftung.

Zeugen zufolge soll eine Person kurz vor der Detonation weggerannt sein. Ob sie etwas mit der Explosion zu tun haben könnte, ist unklar. Nach Angaben der Polizei war ein Hubschrauber im Einsatz. Allerdings nicht zur Suche nach einem Verdächtigen, sondern zur Unterstützung der Feuerwehr.

Mittlerweile sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Sein Name lautet Prosper Ohagwa. Er sei 1,79 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen.

Hast du diesen Mann gesehen? Foto: Polizei

Die Polizei Bielefeld bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Du hast etwas gesehen oder erkennst den Tatverdächtigen? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern unter der Nummer. 0521/545-0. Du hast Foto- oder Videomaterial? Dann kannst du es auf dem Hinweisportal der Polizei bereitstellen.