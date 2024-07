Schüsse in Duisburg: Unbekannter eröffnet Feuer auf VW! Polizei jagt Mann mit Türkei-Trikot

Mehrere Schüsse haben Anwohner in Duisburg in der Nacht auf Montag (8. Juli) aus dem Schlaf gerissen. Sie fielen gegen 1.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Mühlenweide (Dammstraße).

Nach Angaben der Polizei Duisburg hat ein Unbekannter aus einem Auto in der Dunkelheit einen vollbesetzten VW Tiguan anvisiert. Er zielte mit einer Waffe auf den Wagen mit fünf jungen Männern aus Bochum und eröffnete das Feuer. Sein Beifahrer legte nach.

Schüsse in Duisburg: Clan-Streit? Das sagt die Polizei

So soll der Komplize nach den Schüssen mit einem spitzen Gegenstand auf die Beifahrertür des Wagens gehackt haben. Danach machte sich das Duo mit seinem weißen Auto mit Wittener Kennzeichen aus dem Staub. Die Bochumer (im Alter von 22 bis 23 Jahren) blieben zum Glück unverletzte und riefen sofort die Polizei.

Daraufhin rückte die Beamten mit Experten der Spurensicherung an, um den Tatort genau unter die Lupe zu nehmen. Dabei konnten sie unter anderem mehrere Projektile sicherstellen. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Bislang liegen auch keine Erkenntnisse darüber vor, ob es eine Vorgeschichte zwischen den Geflüchteten und den Bochumern gab. „Hinweise, dass es sich um Streitigkeiten im Clan- oder Rockermilieu handeln könnte, liegen bislang nicht vor“, erklärte allerdings bereits die Staatsanwaltschaft.

Polizei jagt Männer mit Türkei-Trikots

Die Polizei Duisburg sucht jetzt nach Zeugen, die das Fluchtauto aus Witten oder die Verdächtigen möglicherweise gesehen haben könnten.

So werden die Männer beschrieben:

25 bis 32 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

kräftige Statur

dunkle Augen

schwarzer Vollbart

schwarze Haare mit rasierten Seiten

Einer der beiden habe ein schwarzes T-Shirt mit einer Türkei-Flagge sowie blaue Einmalhandschuhe getragen. Der andere sei mit einem weißen Fußballtrikot der türkischen Nationalmannschaft bekleidet gewesen. Du hast etwas Auffälliges in der Nacht rund um den Tatort gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Nummer: 0203 2800.