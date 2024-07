Taylor Swift auf Schalke: Das ging flott – so sehen die „Swiftkirchen“ Schilder jetzt nicht mehr aus

Die Vorfreude auf die Konzerte von Taylor Swift in Gelsenkirchen ist grenzenlos. Die ganze Stadt bereitet sich nach dem EM auf die drei Auftritten des gehypten Superstars aus den Vereinigten Staaten vor.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich der Heinrich-König-Platz vom 17. bis 19. Juli in die sogenannte „Taylor Town“ verwandeln wird (mehr dazu hier >>>). Genau hier hat die Stadt auch das erste gelbe Ortseingangs-Schild mit dem Titel „Swiftkirchen“ aufgehängt. Es geht auf eine Petition von „Swiftie“Aleshanee Westhoff zurück. Sie hatte sich die besondere Geste der Stadt Gelsenkirchen zu Ehren von Taylor Swift gewünscht (hier mehr Details >>>).

Im Netz sorgte die Aktion teilweise für heftige Reaktionen. Mittlerweile sehen die „Swiftkirchen“-Schilder schon ganz anders aus.

Taylor Swift auf Schalke: „So peinlich“

„So peinlich“ bis „tolle Aktion“. Die „Swiftkirchen“-Schilder haben unter Gelsenkirchenern eine hitzige Diskussion ausgelöst. Die einen können nicht verstehen, dass so ein Hype um die Konzerte der US-Sängerin gemacht wird. Die anderen freuen sich mit den tausenden Swifties, deren Lebenstraum in Erfüllung geht, einmal Taylor Swift live zu sehen.

Mehr zu den Taylor-Swift-Konzerten auf Schalke: Dreiste Ticket-Abzocke bei Ebay! „Bringt absolut nichts“

Manch ein Gelsenkirchener trägt den Kampf allerdings nicht nur im Netz aus. Das zeigt ein Video, das auf der Instagram-Seite der Veltins-Arena gepostet wurde. Es sollte auf das Ortseingangs-Schild von Gelsenkirchen am Heinrich-König-Platz hinweisen. Stattdessen zeigt es, wie sich das Eventschild bereits verändert hat.

Diese Schilder wurden zu Ehren der Konzerte von Taylor Swift in Gelsenkirchen aufgehängt. Foto: Gelsenkirchen fiebert auf die Konzerte von Taylor Swift auf Schalke hin. Die "Swiftkirchen"-Schilder haben sich aber schnell verändert.

„Swiftkirchen“ war einmal

So haben zahlreiche Gelsenkirchener das Schild am Heinrich-König-Platz bereits nach ihren Vorstellungen verändert. Mehrere Aufkleber, unter anderem vom FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg zieren das schwarz-gelbe Schild. Zudem ist der Schriftzug „Swiftkirchen“ durch einen „Ultras“-Schriftzug überklebt. Fußball-Fans wollten offenbar demonstrieren, dass der Fußball die Stadt regiert – und nicht Taylor Swift.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen:

Die Aktion sorgt im Netz erneut für kontroverse Reaktion. „Super, mit Aufklebern zugetackert“, freut sich etwa einer. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Finde ich gut, dass da schon Schalke Sticker drüber sind. Gelsenkirchen hieße ja auch nicht ACDC-Kirchen.“ „Schade, dass es Leute ernsthaft für nötig halten, direkt Vandalismus zu betreiben“, findet ein Gelsenkirchener. Viele können nicht verstehen, warum überhaupt so emotional über das Thema diskutiert wird. „Was hat euch Taylor Swift getan, um so enorm haten zu müssen? Lasst den Fans doch mal die paar Tage Spaß, bei Fußball beschwert sich doch auch keiner andauernd. Echt schlimm, was aus der Gesellschaft geworden ist.“