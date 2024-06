Essen: Polizei jagt geflohenen Sexualstraftäter – plötzlich geht es Schlag auf Schlag

Groß-Alarm in Essen! Am Dienstagnachmittag (18. Juni) war ein verurteilter Sexualstraftäter bei einem Ausgang entflohen. Zuletzt war der 46-Jährige gegen 15 Uhr am Einkaufszentrum Limbecker Platz zusammen mit seinem Betreuer gesichtet worden, bevor er die Flucht ergreifen konnte.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem Mann, denn er ist nach Angaben der Ermittler sehr gefährlich. Die Beamten richteten auch eine Warnung an die Essener: „Sprechen Sie den Mann nicht an.“ Doch kaum war die Fahndung angelaufen, überschlugen sich die Ereignisse.

Polizei Essen suchte mit Foto nach IHM

Die Polizei beschrieb den geflüchteten Straftäter wie folgt: Er soll 1,73 Meter groß sein, eine stabile Figur und braune Haare haben. Sein Bart, der auf einem Fahndungsfoto zu sehen ist, sei mittlerweile im Kinnbereich etwas kürzer.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 46-Jährige eine kurze graue Hose, ein Hawaii-Hemd, olivgrüne Schuhe und eine schwarze Basecap. Er hatte außerdem einen schwarzen Rucksack bei sich. Warum der Mann genau verurteilt wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei bat Zeugen, die den Verdächtigen gesichtet haben, um Mithilfe. Doch schon gegen 21 Uhr am Dienstagabend gab die Polizei Essen wieder Entwarnung. Der gesuchte Mann hatte sich zwischenzeitlich selbst gestellt. Womöglich hatte er mitbekommen, dass mit einem Foto öffentlich nach ihm gesucht wird. Somit war dann aber auch der Großeinsatz nach wenigen Stunden wieder beendet.