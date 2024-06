Dortmund: Schüsse in McFit-Studio! Mann verletzt in Eingang gefunden ++ Täter auf der Flucht

Dramatische Szenen in der Dortmunder Nordstadt! Am Donnerstagabend (27. Juni) kam es dort in einer McFit-Filiale zu mehreren Schüssen, ein Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei fahndet nach den noch unbekannten Tätern, bittet die Bevölkerung in und um Dortmund um Mithilfe.

Dortmund: Mann wird in McFit-Studio angeschossen

Die Schüsse fielen am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr in dem McFit-Studio an der Eisenstraße in der Nordstadt von Dortmund.

Zunächst hatte ein Zeuge die Polizei über die Notrufnummer 110 aufgrund von Knallgeräuschen alarmiert. Als die Beamten vor Ort ankamen, entdeckten sie den angeschossenen und verletzten Mann im Eingangsbereich des Fitnessstudios.

Auch interessant: Dortmund: Großkreutz verkauft seine Luxus-Villa – zu diesem Preis kannst du leben wie die BVB-Legende

Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Im Zuge des Einsatzes waren die Behörden noch in der Nacht zu Freitag mit einem Großaufgebot vor Ort, über 20 Einsatzfahrzeuge waren zeitweise in der Eisenstraße in der Nordstadt platziert – auch, um den Tatort für Schaulustige abzusperren.

Dortmund: Polizei sucht nach diesem Wagen

Wer genau die Schüsse in dem McFit-Studio abfeuerte und den Mann verletzte, ist aktuell noch unklar. Die Polizei fahndet allerdings nach zwei Männern. Diese flüchteten laut Zeugenangaben kurz nach den Schussgeräuschen in einem silberfarbenen Skoda-Kombi von der Eisenstraße in unbekannte Richtung.

Die Zuständigen bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat vor, während oder nach der Tat auf der Eisenstraße oder im Umfeld den besagten Skoda-Kombi oder auch die Insassen gesehen?

Mehr aktuelle Themen aus Dortmund und der Region:

Die Ermittlungen zur Tat übernehmen die Staatsanwaltschaft Dortmund und eine Mordkommission der Polizei Recklinghausen, die die Dortmunder Kollegen während der laufenden Fußball-EM 2024 unterstützt. Hinweise auf den Skoda, die Insassen oder generell zu der Tat können Zeugen den Beamten unter der Telefonnummer 0800 2361 111 mitteilen.