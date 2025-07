Schüsse auf Touristen-Markt in Bangkok! Mann erschießt fünf Menschen

In Bangkok, der Hauptstadt Thailands, ereignete sich ein tragischer Vorfall auf dem bekannten Or Tor Kor Markt, der sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen aufgrund seiner frischen Lebensmittel und Garküchen sehr beliebt ist.

Ein 61-jähriger Mann eröffnete das Feuer und tötete dabei insgesamt fünf Menschen, darunter vier Sicherheitskräfte und einen Marktverkäufer. Nach der Tat richtete er die Waffe gegen sich selbst und nahm sich das Leben. Das berichtete die Nachrichtenseite „Thai Enquirer“ unter Berufung auf die lokalen Behörden.

Schüsse auf Touristen-Markt in Bangkok

Der Or Tor Kor Markt befindet sich in der Nähe des weltbekannten Chatuchak-Wochenendmarktes, einer der größten Märkte weltweit, der vor allem Touristen aus aller Welt anzieht. Trotz der Nähe zu einem touristischen Hotspot scheinen sich die Opfer vor allem aus Personen zusammengesetzt zu haben, die in den Marktstrukturen selbst involviert waren.

Über das Motiv des Täters gibt es bislang keine abschließenden Angaben, und die Hintergründe der Tat in Bangkok sind nach wie vor unklar. Laut Medienberichten der thailändischen Presse soll der Mann jedoch in der Vergangenheit für dieselbe Firma gearbeitet haben, bei der die Opfer angestellt waren.

Persönlicher oder beruflicher Konflikt?

Dies könnte auf persönliche oder berufliche Konflikte hindeuten, die möglicherweise eine Rolle bei der Tat spielten. Die genauen Zusammenhänge werden derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht.

Was der tatsächliche Grund für die Schüsse auf dem Touristen-Markt in Bangkok waren, bleibt also vorerst abzuwarten.

