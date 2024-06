Newsblog zum AfD-Parteitag in Essen: Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein

Es herrscht Ausnahmezustand in Essen! Nach langem hin und her beginnt heute der AfD-Bundesparteitag. Ab 10 Uhr steht in der Grugahalle unter anderem die Wahl eines neuen Bundesvorstands an.

Die Polizei Essen ist rund um den AfD-Parteitag in erhöhter Alarmstimmung. Die Behörden gehen von rund 80.000 Menschen aus, die am Wochenende gegen die rechtspopulistische Partei demonstrieren wollen – überwiegend friedlich. De Veranstalter gegen Proteste rechnen sogar mit bis zu 100.000 Menschen. Es kam aber bereits zu ersten Zusammenstößen zwischen Linksextremisten und der Polizei.

Newsblog zum AfD-Parteitag in Essen

Samstag, 29. Juni

8.13 Uhr: Einer unser Reporter vor Ort beobachtete soeben, dass der bekannte AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohmeier daran gehindert wurde, aus einer Bäckerei kommend zum Parteitag zu gehen. Frohmeier zählt selbst innerhalb der AfD zum Rechtsaußen-Flügel. Letztlich schaffte er es nur mit Polizeischutz zusammen mit anderen AfD-Politikern und begleitet von Gesängen von Antifa-Aktivisten in die Halle.

7.30 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, kam es ebenfalls am frühen Morgen schon zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, als eine „größere Personengruppe“ gegen 5.45 Uhr versucht hat, eine Sperrstelle zu überwinden. Kräfte der Polizei-Hundertschaft verhinderten das. Ob es aufseiten der Demonstranten Verletzte gab, wurde zunächst nicht bekannt.

7.05 Uhr: Wenige Stunden vor dem Beginn des AfD-Parteitages kommt es zu ersten Konfrontationen zwischen Linksradikalen und der Polizei. Wie „Bild“-Reporter Frank Schneider auf X postete wurden rund 300 Demonstranten kurz vor der Auffahrt zur A52 gestoppt. Im Vorfeld hatte die Antifa angekündigt, mit Sitzblockaden den Start des Parteitags behindern zu wollen.

In der Nacht zum Freitag wurde die Grugahalle mit dem Slogan „Nie wieder“, einem Bild von Adolf Hitler und Nazi-Flaggen angestrahlt. Dahinter steckte offenbar das „Zentrum für Politische Schönheit“.

Freitag, 28. Juni

23.13 Uhr: Nach dem Rave (mehr dazu hier >>>) ist vor dem Groß-Demo-Tag. Morgen geht es weiter mit einer Großdemo der Initiative „Gemeinsam laut“ vom Hauptbahnhof zur Grugahalle. Die Polizei erwartet hier zehntausende Teilnehmende. Außerdem will das Aktionsbündnis „Widersetzen“ die Anreise der AfD-Delegierten zur Grugahalle blockieren. DER WESTEN wird vor Ort sein, um über die Lage zu berichten.

5.000 Teilnehmende bei Demo-Rave gegen AfD

21.45 Uhr: Mittlerweile hat der Demo-Rave sein Ziel erreicht – ohne Zwischenfälle betont die Polizei Essen. Die Beamten haben genau wie die Veranstalter 5.000 Teilnehmende gezählt. Die Party soll heute im Goethe-Bunker unter dem Motto „Bunker gegen Hass“ weitergehen. Eintritt:10 Euro. Die Hälfte davon geht nach Angaben der Betreiber als Spende an „Sea-Watch“.

Neues Verbot zum AfD-Parteitag in Essen

21.16 Uhr: Während der Demo-Zug zur Grugahalle rollt, hat die Stadt Essen ein Verbot am Wochenende in Rüttenscheid erlassen. „Von Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr dürfen im Geltungsbereich keine unbemannten Luftfahrtsystem (umgangssprachlich Drohnen) sowie dazugehörige Fernsteuerungen mitgeführt werden und zum Einsatz kommen.“

„Ganz Essen hasst die AfD“

20.53 Uhr: Derweil verläuft der Demo-Rave in Essen friedlich. Hunderte tanzen ihre Abneigung gegen die AfD auf den Straßen der Stadt heraus. Teilnehmer sind mit Regenbogen-Flaggen geschmückt, halten Anti-Rechts-Plakate in die Höhe und skandieren: „Ganz Essen hasst die AfD“:

Auch ein Einhorn wurde gesichtet. Die Veranstalter sprechen mittlerweile von 5.000 Teilnehmern. Offizielle Zahlen der Polizei gibt es noch nicht.

Essen tanzt beim Demo-Rave gegen die AfD. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service

„Haut ab, haut ab!“

19.49 Uhr: Eine Reporterin von t-Online ist zum Bundesparteitag nach Essen gereist. im Gleichen Zug saß offenbar im gleichen Zug wie Beatrix von Storch. „Bei Ankunft in Essen begrüßen Aktivisten sie und andere AfDler mit Fahnen und Sprechchören: „Haut ab, haut ab!“ Polizei sofort zur Stelle.

19.11 Uhr: Der Demo-Rave am Essener Hauptbahnhof hat jetzt begonnen. Der Tross rollte unter dröhnenden Anti-AfD-Bässen Richtung Grugahalle. Nach Schätzungen einer Reporterin vor Ort waren anfangs rund 2.000 Menschen dabei.

18.18 Uhr: Neben der Ruhrbahn hat übrigens auch die Stadt Essen eine klare Botschaft vor der Grugahalle hinterlassen. Sie dürfte bei der AfD weniger gut ankommen >>>

17.19 Uhr: Grugapark und Grugabad sind am Wochenende aus Sicherheitsgründen dicht. Ein Ärgernis für viele Essener. „Ich kann das ja verstehen, dass der Grugapark gesperrt werden muss. Aber mich macht es schon wütend, dass mir so eine Partei wie die AfD mein Wochenende damit versaut. Gerade bei solch einem sonnigen Wetter“, erklärt Mandy (28) am Nachmittag im Gespräch mit DER WESTEN.

„Dass solch eine Partei wie die AfD überhaupt einen Parteitag abhalten darf, ist, meiner Meinung nach, nicht okay. Klar, wir leben in Deutschland in einer Demokratie, aber die AfD hat darin nichts zu suchen. Wenn es nach ihnen geht, dann sind Menschen wie ich sofort weg. Das gibt mir kein gutes Gefühl, besonders, wenn ich an meine Kinder denke“, fügt Serdar (36) aus Essen hinzu. Andere toben regelrecht >>>

Wasserwerfer angerückt

16.10 Uhr: Die Polizei betont, dass etwaige Blockaden, die den Ablauf des Parteitags stören als Straftat gewertet werden. „Die Chancengleichheit aller politischen Parteien ist ein wesentliches Element unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, betonte Herbert Reul und kündigte an, dass die Polizei einen ungestörten Verlauf des Parteitags sicherstellen und bei Bedarf „sehr robust gewährleisten“ werde. Die Behörden erwarten rund 1.000 Linksextremisten aus ganz Deutschland und dem Ausland Ein besonderes Auge legt die Polizei demnach auf rund 1000 Linksextremisten aus ganz Deutschland und dem Ausland in Essen. Aus der Szene gibt es Ankündigungen, den Parteitag auch mit gewalttätigen Aktionen möglichst zu verhindern. Die Polizei fährt deshalb ein Großaufgebot auf. Wasserwerfer haben sich bereits in Stellung gebracht.

Bündnis setzt auf zivilen Ungehorsam

16.01 Uhr: Zum AfD-Bundesparteitag sind mehrere Großdemos bei der Polizei angemeldet worden, darunter auch vom Aktionsbündnis „Gemeinsam laut“. DER WESTEN hat im Vorfeld mit Pressesprecherin Hannah Hübecker über die geplanten Aktionen gesprochen. Los geht es heute ab 19 Uhr mit einer Rave-Demo (mehr Details hier >>>) am Essener Hauptbahnhof. Morgen ruft das Bündnis zu einer Großdemo ab 10 Uhr wieder am Hauptbahnhof auf. Es soll ein bunter und vor allem friedlicher Protest werden. Das Aktionsbündnis „Widersetzen“ setzt im Gegensatz dazu auf zivilen Ungehorsam. Die Rede ist unter anderem von Sitzblockaden, um den AfD-Politikern den Zugang zur Grugahalle zu versperren. Was „Gemeinsam Laut“ darüber denkt, kannst du hier nachlesen >>>

15.41 Uhr: An der Haltestelle Messe Ost/Gruga geht rund um den AfD-Bundesparteitag nichts. Die Ruhrbahn hat das zum Anlass genommen, den Namen der Haltestelle temporär umzubenennen – und sendet damit ein klares Signal gegen die AfD >>>

Die Ruhrbahn sendet vor dem Bundesparteitag der AfD eine klare Botschaft. (Symbolbild) Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

AfD-Bundesparteitag in Essen mit heftigen Folgen

14.31 Uhr: Drinnen die Parteispitze um Alice Weidel und Tino Chrupalla. Draußen ein breites gesellschaftliches Bündnis aus tausenden von Gegner der politischen Rechten in Deutschland. Die Polizei sieht sich einer gewaltigen Aufgabe gegenüber. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sind bereits seit Donnerstagabend zahlreiche Straßen gesperrt und der Nahverkehr der Ruhrbahn eingeschränkt. Alle Infos dazu hier >>>

Nach Grugahalle: AfD will mehr

13.22 Uhr: Die Stadt Essen hatte im Vorfeld versucht, den AfD-Bundesparteitag in der Grugahalle zu verhindern, scheiterte aber mit ihrem Vorhaben vor Gericht. Jetzt will die AfD sich den nächsten Veranstaltungsort in Essen sichern. Hier mehr Infos >>>