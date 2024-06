Essen: AfD-Politiker sorgt für irre Szenen vor Parteitag! „In die Wade gebissen“

Die Stimmung in Essen ist schon jetzt auf dem Siedepunkt. Bereits am frühen Samstagmorgen (29. Juni) pilgerten viele Demonstranten auf den Straßen der Ruhrgebietsmetropole in Richtung Grugahalle, um ihren Protest gegen den anstehenden AfD-Parteitag deutlich zu zeigen.

+++ AfD-Parteitag: Stürzen die Delegierten das Spitzen-Duo? DAS wird erwartet +++

Doch schon Stunden vor dem eigentlichen Start der rechtspopulistischen Versammlung um 10 Uhr kam es zu den ersten brisanten Szenen. Alle aktuellen Informationen zur Lage vor Ort kannst du in unserem Newsblog verfolgen >>>. Aber dabei zogen nicht nur die Protestler die Aufmerksamkeit der Polizei und Öffentlichkeit auf sich. Auch ein AfD-Delegierter sorgte für heftige Szenen!

Essen: AfD-Delegierter geht auf Demonstranten los

Schon jetzt ist Essen im Ausnahmezustand! Unsere Reporter sind live vor Ort und konnten bereits die ersten brisanten Szenen live mitverfolgen. So auch die Anreise eines AfD-Politikers, die plötzlich eskalieren sollte. Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll der bislang noch unbekannte Mann mit dem Auto angereist sein. Zu Fuß wollte er die restlichen Meter bis zur Grugahalle fortsetzen, denn die Straßen rund um das Messegelände sind seit einigen Tagen bereits aufgrund des Parteitages abgesperrt worden (hier mehr dazu).

+++ Essener toben über weitere Einschränkung zum AfD-Parteitag – „Wegen der Scheiß-Partei“ +++

Wie ein Augenzeuge gegenüber unserem Reporter schildert, soll der AfD’ler dann auf die Demonstrierenden zumarschiert und in ihre Kette reingelaufen sein. Plötzlich soll er gestürzt sein und einen der Demonstranten mit sich zu Boden gezogen haben. Unvermittelt habe er nach seinem Bein gegriffen und ihm „in die Wade gebissen“. „Man sieht sogar die Bissspur“, schilderte einer der Zeugen gegenüber unserer Redaktion.

Auch die Demonstrierenden in Essen sind vor Angriffen der AfD scheinbar nicht gefeit. Foto: DER WESTEN/Jonas Forster

Polizei muss eingreifen

Der Protestler konnte sich infolge vor weiteren Angriffen des AfD-Delegierten retten. Aufnahmen, die DER WESTEN vorliegen, zeigen allerdings, wie der AfD-Politiker noch am Boden liegen blieb. Von dort aus soll er sich darüber aufgeregt haben, dass die Demonstrierenden ihre Handys gezückt und den Vorfall gefilmt hatten. Das Auto des Parteitaggastes und ein Abgleich der Aufnahmen deutet darauf hin, dass es sich um Stefan Hrdy von der AfD Neuss handeln könnte.

Weitere News zum Thema:

Die Polizei musste bei dem Vorfall am Boden schließlich einschreiten. Sie zogen den AfD-Mann beiseite und sollen seine Personalien aufgenommen haben. Welche Konsequenzen der Vorfall für ihn haben könnte, wird sich noch zeigen. Dass das wahrscheinlich nicht die letzten brisanten Szenen am Hochtag der AfD-Versammlung sein werden, ist aber gewiss.