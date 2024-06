AfD-Parteitag: Stürzen die Delegierten das Spitzen-Duo? Flügelkämpfe erwartet

Wird der Parteitag der AfD am Samstag (29. Juni) in Essen pünktlich beginnen können? In der Ruhrmetropole herrscht Ausnahmezustand. Bis zu 100.000 Gegendemonstranten werden erwartet, es kam auch schon zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Linksextremisten.

Daneben wird es beim Bundesparteitag der AfD spannend, weil es auch um die Neuwahl des Vorstandes geht. Im Vorfeld gab es Spekulationen, dass es zu einem Ende der Doppelspitze und zu einem Ausscheiden von Tino Chrupalla kommen könnte. In diesem Newsblog halten wir dich auf dem Laufenden, was politisch auf dem Parteitag passiert.

Politik-Newsblog zum AfD-Parteitag in Essen

8.15 Uhr: Weidel und Chrupalla störken sich gegenseitig den Rücken

Alice Weidel und Tino Chrupalla hatten sich vor dem Treffen gegenseitig demonstrativ den Rücken gestärkt. Sie wollen nach zwei Jahren als Führungsduo weitermachen. Theoretisch könnte der Parteitag vor der eigentlichen Wahl zwar auch dafür stimmen, dass es nur noch einen Chef oder eine Chefin geben soll. Als stärkster Mann der AfD könnte dann stattdessen Sebastian Münzenmaier als Generalsekretär gewählt werden, so Gerüchte vor dem Bundesparteitag. Der 34-Jährige ist ein verurteilter Straftäter.

8 Uhr: Flügelkämpfe bei AfD-Parteitag erwartet – auch um die Person Maximilian Krah

Auch darüber hinaus werden harte Flügelkämpfe erwartet, etwa bei Anträgen über den Kurs in der Außen- und Europapolitik. Ein Antrag sieht vor, Abgeordnete künftig parteiintern zu bestrafen, wenn sie ohne Absprache mit der Parteispitze ausländischen Medien Interviews geben, Auslandsreisen „mit politischem Bezug“ machen oder sich dort öffentlich mit Politikern treffen. Der Hintergrund dieses Antrages sind umstrittene Russland-Besuche von AfD-Politikern für Propaganda in russischen Medien.

Auch Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD bei der Europawahl, dürfte Thema auf dem AfD-Parteitag werden. Die Gruppe der Partei im EU-Parlament hatte ihn ausgeschlossen, um wieder Anschluss zu finden an andere europäische Parteien des rechten Lagers. Die Krah-Unterstützer kritisierten das scharf und sehen darin eine Anbiederung. Sie hätten sich gewünscht, dass sich die Parteispitze vor und nach der Europawahl klar vor den wegen mutmaßlicher Russland- und China-Verbindungen im Feuer stehenden Spitzenkandidaten gestellt hätte.

Der Landesverband Bayern fordert nun in einem Antrag zum Parteitag, in Brüssel sollten „keine faulen Kompromisse mit anderen Parteien, denen Deutschlands Zukunftsfähigkeit nicht am Herzen liegt“, eingegangen werden. Zudem ist die Rede von Schmutzkampagnen gegen von der Parteibasis gewählte Spitzenkandidaten.

Der AfD-Vorstand rechnet nicht damit, dass Krah in Essen erscheinen wird.