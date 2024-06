AfD-Parteitag in Essen: Verkehrs-Chaos droht – zahlreiche Straßen komplett dicht

Dieses Wochenende (28. bis 30. Juni) findet der AfD-Parteitag in Essen statt und es wurden zahlreiche Proteste angemeldet. Das ganze Wochenende ist mit Kundgebungen, Demonstrationen und Versammlungen zu rechnen. Insbesondere Rüttenscheid und das Gebiet um die Grugahalle sind besonders betroffen und die Polizei wird das Wochenende einige Straßen komplett absperren. Die WAZ berichtet, dass die Polizei in Rüttenscheid 45 Sperrstellen einrichten wird. Diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, sollten sich besser auf viel Chaos im Verkehr einstellen.

Von Freitag, 28. Juni, 6 Uhr, bis Sonntag, 30. Juni, 24 Uhr, hat die Stadtverwaltung wegen des AfD-Parteitags in Essen zahlreiche Sperrungen und Halteverbote veranlasst. Wie die WAZ berichtet, wird auch zusätzlich die Alfredstraße (B224) gesperrt. Ansonsten sind folgende Straßen betroffen:

Rüttenscheider Straße ist ab Freitag, 6 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr im Abschnitt zwischen Manfredstraße und Martinstraße/Franziskastraße voll gesperrt.

ist ab Freitag, 6 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr im Abschnitt zwischen Manfredstraße und Martinstraße/Franziskastraße voll gesperrt. Die Wittekindstraße ist im Abschnitt zwischen Rüttenscheider Straße und der Zufahrt zum Alfried Krupp Krankenhaus voll gesperrt. Die Zufahrt zum Krankenhaus bleibt dabei aber möglich. Während der Sperrzeit besteht zudem im genannten Abschnitt Halteverbot. An der Ecke Wittenbergstraße/Wittekindstraße findet sich bereits eine Vorsperre.

ist im Abschnitt zwischen Rüttenscheider Straße und der Zufahrt zum Alfried Krupp Krankenhaus voll gesperrt. Die Zufahrt zum Krankenhaus bleibt dabei aber möglich. Während der Sperrzeit besteht zudem im genannten Abschnitt Halteverbot. An der Ecke Wittenbergstraße/Wittekindstraße findet sich bereits eine Vorsperre. Die Ursulastraße ist ab der Manfredstraße in Fahrtrichtung Wittekindstraße voll gesperrt. Der Einmündungsbereich von der Ursulastraße zur Wittekindstraße ist mit Halteverboten versehen.

ist ab der Manfredstraße in Fahrtrichtung Wittekindstraße voll gesperrt. Der Einmündungsbereich von der Ursulastraße zur Wittekindstraße ist mit Halteverboten versehen. Die Zufahrt von der Girardetstraße auf die Rüttenscheider Straße ist voll gesperrt.

AfD-Parteitag in Essen: 45 Straßensperrungen in Rüttenscheid

Zusätzlich werden am Samstag (29. Juni) wegen des AfD-Parteitags in Essen ganztägig weitere Sperrungen eingerichtet:

Von der Franziskastraße aus ist die Einfahrt in die folgenden Straßen in Fahrtrichtung Süden nicht möglich: Brassertstraße, Hedwigstraße, Reginenstraße, Paulinenstraße

Von der Wittenbergstraße aus ist die Einfahrt in die folgenden Straßen in Fahrtrichtung Westen nicht möglich: Virgiliastraße, Walpurgisstraße, Veronikastraße

Selbst Fußgänger dürfen nur in besonderen Fällen die Sperrstellen passieren. Es wird nur für diejenigen eine Ausnahme gemacht, die in den betroffenen Gebieten arbeiten oder leben. Diejenigen müssen sich jedoch ausweisen, um die gesperrten Straßen betreten zu dürfen.

Ebenfalls werden in den gesperrten Straßen ein temporäres Halteverbot eingerichtet, an das man sich besser halten sollte. Die Stadt Essen teilt mit, dass Falschparker „mit äußerster Konsequenz abgeschleppt“ werden. Aufgrund des AfD-Parteitags in Essen muss man mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen

Auch kündigt die Stadt Essen an, dass man den Bereich um die Grugahalle großräumig absperrt. Man muss ebenfalls damit rechnen, dass noch weitere temporäre Sperrungen eingeführt werden. Nicht nur der Verkehr ist betroffen, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel und öffentliche Angebote in der Stadt, wie die WAZ berichtet (mehr dazu hier).

Das kommende Wochenende finden zahlreiche Demonstrationen und Proteste gegen den AfD-Parteitag in Essen statt. Autofahrer sollten sich also besser auf etliche Straßensperrungen und ein gehöriges Verkehrschaos einstellen. Bei den angemeldeten Veranstaltungen rechnet man mit einer extrem hohen Teilnehmerzahl und mit vielen Protestierenden, die aus ganz Deutschland anreisen.