Wegen AfD in Essen: Ruhrbahn benennt Haltestelle um – es kommt wie erwartet

Essen bereitet sich auf den Ausnahmezustand vor. Denn am letzten Juni-Wochenende kommt die AfD in die Ruhrpott-Stadt. Lange hatte die Stadt versucht, die Ausrichtung des Bundesparteitags zu verhindern, ist aber vor Gericht gescheitert (mehr dazu hier >>>).

Der Widerstand gegen den AfD-Aufmarsch in Essen hatte sich unabhängig vom Bestreben der Stadt schon vor Monaten organisiert. Die Behörden rechnen am Wochenende mit bis zu 80.000 Gegendemonstranten. Doch nicht nur die Zivilgesellschaft protestiert gegen die rechtspopulistischen Partei. Auch die Ruhrbahn sendet eine eindeutige Botschaft.

AfD in Essen: Ruhrbahn sendet wichtige Botschaft

Die Verkehrs-Beeinträchtigung in Rüttenscheid werden immens sein. Zahlreiche Straßen und Ruhrbahn-Linien müssen aufgrund der angekündigten Großdemos gesperrt werden (mehr dazu hier >>>). Ab Donnerstagabend um 18 Uhr hält unter anderem keine U-Bahn der Linie U11 mehr an der Haltestelle Messe Ost/Gruga.

Zum Anlass des AfD-Bundesparteitags hat die Ruhrbahn die Haltestelle kurzerhand sogar temporär umbenannt. Wie das Verkehrsunternehmen in den Sozialen Medien mitteilte, prangt jetzt der Schriftzug „#Vielfalt“ in Weiß auf blauem Hintergrund dort, wo sonst der Haltestellen-Name steht. „Wir sind bunt unterwegs und stehen für Vielfalt und Respekt“, verkündet die Ruhrbahn und weiter: „Ende der Durchsage.“ Eine klare Ansage an die AfD, die in der Vergangenheit weniger mit queer- oder migrationsfreundlicher Politik aufgefallen ist – um es beschönigend zu formulieren.

Essen reagiert auf Ruhrbahn-Ansage

Die Reaktion auf das Bekenntnis der Ruhrbahn zur Vielfalt in der Gesellschaft ist eindeutig. Innerhalb von fünf Stunden gab es allein bei Facebook über 800 Kommentare wie diese:

Danke, Ruhrbahn! Wichtig, dass sich jeder anständige Mensch, jedes anständige Unternehmen klar und deutlich gegen die Schmierlappen der AfD positioniert!

Super Aktion! RESPEKT und Danke!

Ein riesiges Dankeschön auch aus Düsseldorf! Super Statement!

Manch einer beschwert sich in dem Zusammenhang zwar, dass die Energie der Ruhrbahn in diese Aktion statt in funktionierende Rolltreppen gesteckt werde. Doch der Grundtenor ist eindeutig positiv. Viele feiern das Zeichen der Ruhrbahn genauso wie eine klare Botschaft der Stadt Essen direkt vor der Grugahalle. Alles dazu hier >>>