Essen: AfD-Politiker packt nach Attacke auf Demonstrant aus – „Habe dann zugebissen“

Die Stimmung auf dem viel diskutierten Bundesparteitag der AfD in Essen am Samstag (29. Juni) war schon von Beginn an aufgeheizt. Mehr als 50.000 Menschen nahmen nach Angaben der Veranstalter an der Großdemonstration gegen die AfD teil. Die Polizei war in Alarmbereitschaft, es gab mehrere verletzte Beamte und einige gewalttätige Auseinandersetzungen. Lies in diesem Newsblog mehr über den AfD-Parteitag.

Es gab aber noch einen weiteren Vorfall, der für viel Aufsehen sorgte. Die Anreise eines AfD-Politikers eskalierte plötzlich. Als dieser die wenigen Meter zur Grugahalle zu Fuß zurücklegen wollte, soll er gestürzt sein und einen der Demonstranten mit sich zu Boden gerissen haben. Dann habe der Politiker dem Passanten ins Bein gebissen. Jetzt meldet sich der AfD’ler Stefan Hrdy selbst zu Wort.

Essen: Politiker beißt Demonstrant ins Bein

Sogar die Bissspur auf dem Bein des Passanten war noch zu erkennen, wie er gegenüber unserer Redaktion schilderte. Die Polizei musste bei dem Vorfall einschreiten, zog den AfD-Mann beiseite und sollen seine Personalien aufgenommen haben. Gegenüber „n-tv“ schildert Stefan Hrdy nun, wie er die Situation wahrgenommen hat.

Nach eigenen Angaben habe er den Demonstranten in Notwehr gebissen. Er beschrieb den Vorfall als „eskalierende Situation“. Auf dem Weg zum Gebäude sei er auf eine Blockade von AfD-Demonstranten gestoßen, die ihn plötzlich angegriffen hätten. Der Delegierte habe einen Tritt gegen das Bein bekommen, sei gestürzt und mehrere Demonstranten seien auf ihn gefallen. Um sich vor weiteren Tritten zu schützen, habe er dann zugebissen.

+++ AfD-Parteitag in Essen: Händler greifen zu drastischen Mitteln – „Mulmiges Gefühl“ +++

„Ich konnte ein bisschen ausweichen, habe mich dann in das Bein verklammert und zugebissen, damit ich nicht noch einen Tritt abbekomme“, beschrieb er die Situation. gegenüber dem Fernseh-Nachrichtensender.

Das könnte dich auch interessieren:

Widersprüchliche Aussagen

Ein Video im Internet zeigt den Vorfall. Darauf zu sehen sind mehrere Demonstranten, die sich dem AfD-Politiker in den Weg stellen, ein kleiner Tumult entsteht und dieser zu Boden geht. Allerdings entsprechen die Bilder nicht unbedingt seiner Wahrnehmung. Nur eine Person liegt mit dem Bein auf ihm, auch die beschriebenen Tritte gegen sein Bein sind nicht zu erkennen.

Ob wegen des Angriffs und des Bisses Anzeige bei der Polizei erstattet wurde, ist noch unklar.