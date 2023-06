Essen: Feiger Angriff auf offener Straße – Polizei sucht jetzt nach IHM!

Ein unbekannter Mann soll am Mittwoch (14. Juni) einen 42-jährigen Essener zu Boden gezerrt und ihn anschließend getreten sowie geschlagen haben. Die Körperverletzung ereignete sich laut Polizei gegen 14:30 Uhr in Altenessen auf dem Gehweg der Bäuminghausstraße in Höhe des Westerdorfplatzes.

Der flüchtige Täter soll laut Zeugen helle Haare haben, etwa 24 Jahre alt und 180 cm groß sein. Außerdem soll während der Tat in Essen ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und eine Brille getragen haben.

Verdacht auf gefährliche Körperverletzung

Der 42-jährige attackierte Essener erlitt dabei leichte Verletzung. Die bisherige Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Da die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sucht sie jetzt nach weiteren Zeugen.

Das könnte dich auch interessieren:

Hinweise zum flüchtigen Täter oder zum Tatablauf bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0.