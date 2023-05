Essen: Schlägerei in Altendorf! Mann in Lebensgefahr

Blutige Schlägerei in Essen-Altendorf!

In der Nacht zu Sonntag (28. Mai) sind mehrere Personen in einem Bistro aneinandergeraten. Es folgte eine Prügelei mit üblem Ende. Eine Person schwebt nun in Lebensgefahr, wie die Leitstelle der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigt.

Essen: Streit eskaliert – 45-Jähriger in Lebensgefahr!

Nach ersten Informationen von DER WESTEN sei um kurz nach halb fünf Uhr morgens der Notruf bei der Polizei eingegangen. In einem Bistro sollen Personen in Streit geraten und sich dabei körperlich angegangen haben. Eine Person soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein.

Streit in Essen eskaliert – eine Person schwebt in Lebensgefahr! Foto: Justin Brosch

Es wurde eine Mordkommission eingerichtet, die noch bis in die Mittagsstunden Spuren rund um das Gebäude sicherte. Sie versiegelte zudem die Eingangstür. Vor dem Bistro „Boulevard GK“ an der Altendorfer Straße zieren noch immer Blutflecken die Stufe.

Noch alles offen

Ein Polizeisprecher der Leitstelle bestätigte den Einsatz gegenüber DER WESTEN und nannte auch das Alter des schwer verletzten Opfers. Der 45-Jährige befände sich aktuell in einem Krankenhaus, wo die Ärzte noch um sein Leben kämpfen.

Viel mehr ist allerdings nicht bekannt. Weder, wie es zu dem Streit kam, noch wie viele Personen daran beteiligt waren. Mit weiteren Informationen sei, so Polizei, auch erst am Dienstag nach Pfingsten zu rechnen. Dann werde man in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten veröffentlichen.