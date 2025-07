Nach schwerem Unfall auf Mallorca: Ehemaliger Box-Weltmeister Sven Ottke liegt im Krankenhaus

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Boxer aller Zeiten – nun macht Sven Ottke (58) mit beunruhigenden Nachrichten Schlagzeilen. Der ehemalige Box-Weltmeister hat auf Mallorca einen schweren Unfall erlitten. Was genau passiert ist und wie es dem einst ungeschlagenen Champion aktuell geht, schildert nun ein enger Vertrauter – und seine Worte lassen aufhorchen.

Sven Ottke stürzte bei einer Radtour im Süden der Insel. Nach ersten Informationen von „Bild“ kam es in Puigderros zu einer Kollision mit einem Auto. Der schwer verletzte Sportler musste umgehend ins Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Sven Ottke erleidet Schienbeinbruch und Schulterverletzung

Laut „Bild“ erlitt Ottke bei dem Aufprall einen doppelten Schienbeinbruch sowie eine Verletzung an der Schulter. Bereits am Dienstag (15. Juli) musste er sich noch einer Operation unterziehen. Seit Jahren hält sich der frühere Weltmeister regelmäßig auf Mallorca fit – mit Golf und ausgedehnten Radtouren.

+++ „Bauer sucht Frau“-Star meldet sich nach OP – und ist am Boden zerstört +++

Zuletzt war er dort gemeinsam mit seinem langjährigen Trainer Ulli Wegner (83) unterwegs. Die beiden trainierten, wie schon in den Jahren zuvor, und waren Urlauber in einem Ferienklub. Die Zusammenarbeit mit seinem einstigen Coach ist für Ottke auch heute noch eine Herzenssache.

„Er wurde einfach umgefahren“

Wegner, der sich aktuell mit seiner Frau Margret auf der Sonneninsel befindet, steht in engem Kontakt mit Ottke. Gegenüber „Bild“ erklärt der Kult-Coach: „Sven Ottke geht es den Umständen entsprechend gut. Ich werde ihn am Mittwoch in der Klinik besuchen. Er wurde einfach umgefahren.“

Trotz der dramatischen Umstände bleibt die Hoffnung groß, dass sich Sven Ottke vollständig von seinen Verletzungen erholen wird. Als ehemaliger Spitzensportler ist er es gewohnt, mit Rückschlägen umzugehen – auch wenn dieser Unfall eine neue, besonders schmerzhafte Erfahrung für ihn bedeutet. In den kommenden Wochen wird vor allem Geduld gefragt sein.

Ob und wann Ottke wieder auf das Fahrrad steigen kann, ist derzeit ungewiss. Sicher ist aber: Der 58-Jährige hat in seiner Karriere schon viele Kämpfe bestritten und gewonnen – und wird mit derselben Entschlossenheit auch diesen neuen, ganz persönlichen Kampf angehen.