Essen: Kneipenschlägerei eskaliert! Polizisten angegriffen – Schaulustige stören Einsatz

Großeinsatz am Donnerstagabend (18. Mai) in Essen-Frohnhausen! Eine Kneipenschlägerei lief völlig aus dem Ruder. Insgesamt 25 Streifenwagen waren im Einsatz.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei Essen zu einer Kneipe auf der Frohnhauser Straße gerufen – Schlägerei! Ein aggressiver Mann soll mit mehreren Gästen in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen (35 und 61), wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Essen: Polizisten wurden angegriffen

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich nach Angaben der Polizei viele Schaulustige um das Geschehen versammelt. Weil die beiden Streithähne deshalb schwer voneinander zu trennen waren, riefen die Beamten Verstärkung. Da nicht abzusehen war, wie sich die Situation vor Ort entwickeln würde, rückten gleich 25 Streifenwagen in Essen-Frohnhausen an!

Insgesamt 25 Streifenwagen waren in Essen im Einsatz. Foto: Justin Brosch

Die Beamten gingen letztlich dazwischen und forderten die Beteiligten auf, sich auszuweisen. Doch der 35-Jährige, der laut Polizei stark betrunken war, soll sich dagegen gewehrt haben. Weil der jüngere der beiden Männer auch den Beamten gegenüber aggressiv wurde, sollte er gefesselt werden. Doch dagegen habe sich der aggressive Mann stark gewehrt. Nach Schlägen durch die Beamten sei der 35-Jährige schließlich überwältigt worden. Bei dem Einsatz erlitten sowohl der Festgenommene als auch zwei Beamte leichte Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der junge Mann vor Eintreffen der Polizei mehrere Personen in und außerhalb der Gaststätte beleidigt und körperlich angegriffen haben.

Ärger bei Polizei-Einsatz in Essen

Laut Polizei sollen sich mehrere Personen aus einem nahegelegenen Imbiss mit dem 35-Jährigen solidarisiert haben, filmten und störten den Einsatz. Der junge Mann kam schließlich zur Behandlung ins Krankenhaus, wo ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Er hat nun eine Anzeige wegen Widerstands und Körperverletzung gegen mehrere Personen am Hals. Für den Einsatz war die Frohnhauser Straße komplett gesperrt. Auch der Verkehr der Ruhrbahn wurde vorübergehend eingestellt.

