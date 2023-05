Essen: Real in Rathaus-Galerie ist Geschichte – jetzt ist klar, welche Läden folgen

Nach dem Rückzug von Real ist endlich ein Nachfolger für die offene Fläche gefunden. Gleich drei neue Läden bekommt die Rathaus-Galerie in Essen!

Rewe, Rusta und Woolworth ziehen in die Rathaus-Galerie in Essen ein. Sie teilen sich künftig die Fläche des alten Real-Marktes. Das gab HBB Centermanagement, die für die Revitalisierung des Einkaufszentrums in Essen zuständig ist, jetzt bekannt.

Essen: Drei neue Läden in der Rathaus-Galerie

Wo früher der große Real-Markt auf rund 7000 Quadratmetern zu finden war, ziehen künftig Rewe, Rusta und Woolworth ein. Der Rückbau der ehemaligen Real-Fläche ist bereits abgeschlossen, die Umbauarbeiten für die neuen drei Läden bereits gestartet.

Rund 2.000 Quadratmeter bezieht die Supermarktkette Rewe, das schwedische Einzelhandelsunternehmen Rusta ist ebenfalls auf rund 2.000 Quadratmetern zu finden und die Kaufhauskette Woolworth eröffnet auf 2.200 Quadratmetern.

Rewe sollte jedem ein Begriff sein. Rusta bietet Produkte aus dem Bereichen Wohnen, Garten und Heimwerken bis hin zu Haushalt und Beauty. Woolworth hat Bekleidung, Deko- und Haushaltsartikel sowie Drogerie-, Elektro-, Geschenk- und Schreibartikel im Angebot.

„Hierfür sind die drei neuen Mieter wichtige Bausteine“

„Das Center soll wieder ein Anziehungspunkt für Kunden und Kundinnen aus Essen und der Umgebung werden. Grundlagen dafür sind der neu eröffnete Food Court sowie das neue Architekturkonzept als zentrale Elemente der Revitalisierung“, heißt es in der Pressemitteilung.

Und weiter: „Der auf den Standort Essen abgestimmte Branchen- und Mietermix ist ebenfalls ein Grundpfeiler der neuen Rathaus Galerie. Hierfür sind die drei neuen Mieter wichtige Bausteine.“