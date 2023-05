Essen Original: Kurz vor Beginn – zwei Haupt-Acts müssen absagen! Ersatz kann sich sehen lassen

Traurige Nachrichten für Musikfreunde in Essen! Ein Act musste kurzfristig aufgrund einer Erkrankung absagen und ein Weiterer ist ebenfalls verhindert. Schade für die vielen Fans, die sich schon auf die Auftritte beim „Essen Original“ am Wochenende gefreut haben.

Doch nicht verzagen. Sowohl für die Show am Samstag (13. Mai) als auch am Sonntag (14. Tag) gibt es bereits Ersatz. Und der kann sich beim „Essen Original“ definitiv sehen lassen.

„Essen Original“ mit großer Programmänderung

Sowohl Vincent Gross als auch Madeline Juno müssen ihre Auftritte leider absagen. Der junge Singer-Songwriter aus der Schweiz ist verhindert und kann den Termin am Sonntag nicht wahrnehmen. Seine deutsche Genre-Kollegin musste aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Sie hätte am Samstag auf der „Sparkasse Essen-Bühne“ am Kennedyplatz ihre Songs zum Besten gegeben. Dafür springt nun um 19.30 Uhr Frida Gold für sie ein. Die Band aus Bochum hat sich somit kurzfristig einen Platz beim großen Familienfest ergattert, ebenso Gaby Baginsky. Die Schlagersängerin ersetzt nämlich Vincent Gross, der am Sonntag um 14.00 Uhr gespielt hätte.

Ansonsten laufe alles nach Plan, meldet die Stadt. Vom 12. bis zum 14. Mai verwandelt sich die Innenstadt in einen Treffpunkt für Groß und Klein mit Spiel, Spaß und Musik. Es wird viele Mitmachaktionen und ein breit gefächertes musikalisches Angebot geben.

Am Kennedyplatz, Burgplatz und Kopstadtplatz geht es rund. Mit dabei sind Headliner Joris – bekannt für die Single „Herz über Kopf“ – und Gitarrist Phil Bates, der mit seinem „Electric Light Orchestra Part II” ELO-Hits zum Besten geben wird. Der Sonntag lädt mit Paulina Wagner und Jörg Bausch in den Schlagerhimmel ein. Weitere nationale und internationale Acts, Sänger, DJs und Co. werden sich in der Essener City tummeln.

Zudem lädt die Stadt an Informationsständen dazu ein, sich näher über die Karrieremöglichkeiten bei der Stadtverwaltung zu informieren sowie auch über Kinder- und Familienprogramme oder Sportangebote. Wenn dann auch noch der Muttertag und der verkaufsoffene Sonntag aufeinander fallen, geht’s erst recht rund.