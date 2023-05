Essen: Mega-Wochenende steht vor der Tür – SIE kommen aus dem Jubeln nicht heraus

Ganz schön was los in Essen! An diesem Wochenende (12.-13. Mai) steht einiges an. Erst mal findet von Samstag bis Montag ein großes Fest in der Innenstadt statt und dann ist am Sonntag auch noch ein Feiertag.

Die Feierlaune ist da, das Angebot auch. Essen wird in den nächsten Tagen sicherlich überlaufen von Besuchern. Denn am Sonntag topt auch noch ein weiteres Event die laufende Woche.

„Essen Original“ und verkaufsoffener Sonntag

„Gute Aussichten: Diese Woche hat einen 7. Shopping-Tag!“, verkündet der Limbecker Platz auf Facebook. Denn: Am 14. Mai ist verkaufsoffener Sonntag. Von 13.00 bis 18.00 Uhr kannst du deiner Shoppinglaune im Einkaufscenter freien Lauf lassen. Perfekt, um für die Mutter noch kurzfristig ein Geschenk zu besorgen.

Denn Sonntag ist zudem auch noch Muttertag. Und nicht nur das. Das „Essen Original“, das beliebte alljährlich stattfindende Begegnungs- und Familienfest, kehrt zurück! Vom 12. bis zum 14. Mai – Freitag bis Sonntag – gibt es Spiel, Spaß, Musik und Kulinarisches für Groß und Klein in der City.

Auf diese Acts kannst du dich freuen

Neben zahlreichen Sport- und Mitmachaktionen für die Kleineren wird es auch ein breit gefächertes Livemusik-Angebot geben. Headliner Joris tritt am Samstag um 21.15 Uhr auf der Sparkassen-Bühne am Kennedyplatz auf. Er ist vor allem für seine Single „Herz über Kopf“ bekannt. Vor ihm wird Madeline Juno die Menge einheizen. Sie lieferte mit „Error“ den Titelsong zu „Fack ju Göhte“.

Weiter geht es mit dem Schönebecker Jugend-Blasorchester, einer Tanz-Show von der „Giants Dance Crew” und einer Einlage des Duos „Benny & Joyce”. Das „Electric Light Orchestra Part II” spielt dann unter Schirmherrschaft von Sänger und Gitarrist Phil Bates bekannte ELO-Hits.

Mehr News:

Für noch mal Party in Essen sorgt der Schlager-Sonntag mit Vincent Gross, DSDS-Finalistin Paulina Wagner und Sänger Jörg Bausch. Drei Tage volles Programm rund um den Kennedyplatz, Burgplatz und Kopstadtplatz warten auf dich.